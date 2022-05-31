Togan Tokaç, Roland Garros genç çiftlerde ikinci turda

Roland Garros Gençler Şampiyonası’nda çiftlerde mücadele eden Togan Tokaç İsviçreli partneri Dylan Dietrich ile ikinci tura yükseldi.
Fransız William Jucha/Loan Lestir çifti karşısında 1 saat 28 dakika süren mücadelede ilk seti 3-6 kaybeden Tokaç/Dietrich ikilisi tie-break’e giden ikinci seti 7-6 kazanarak maçı final setine taşıdı. Karar setinde maç tie-break’ini 10-3 kazanan Tokaç/Dietrich tandemi adlarını ikinci tura yazdırdı. Tokaç/Dietrich ikilisi ikinci turda 5 numaralı seri başı Jakub Mensik/Olaf Pieczkowski çifti ile yarın kort 7’de TSİ 12.00’de başlayacak programda 4. maçta korta çıkacak.
İSTANBUL (İHA)