Togan Tokaç, Roland Garros Genç Çiftlerde çeyrek finalde

Roland Garros Gençler Şampiyonası'nda çiftlerde mücadele eden Togan Tokaç, İsviçreli partneri Dylan Dietrich ile iki maç puanı çevirdiği maç sonucunda çeyrek finale yükseldi. 5 numaralı seri başı Jakub Mensik/Olaf Pieczkowski çifti karşısında 1 saat 23 dakika süren mücadelede ilk seti 2-6 kaybeden Tokaç/Dietrich ikilisi tie-break'e giden ikinci seti 7-5 kazanarak maçı final setine taşıdı. Karar setinde maç tie-break'ini 10-8 kazanan Tokaç/Dietrich tandemi adlarını çeyrek finale yazdırdı. Tokaç/Dietrich ikilisi çeyrek finalde 2 numaralı seri başı Perulu tandem Gonzalo Bueno/Ignacio Buse çifti ile yarın TSİ 12.00'de başlayacak programda 4'üncü maçta korta çıkacak.

DHA



