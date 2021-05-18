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TOFAŞ'tan 3 oyuncu ve 2 antrenöre Milli davet

TOFAŞ'tan 3 oyuncu ve 2 antrenöre Milli davet

18 Mayıs 2021, Salı 21:35 Son Güncelleme:
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TOFAŞ'tan 3 oyuncu ve 2 antrenöre Milli davet

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta oyunculardan Berkan Durmaz, Berk Uğurlu ve Muhsin Yaşar, A Erkek Milli Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Antrenörlerden Sedat Özyer ve Murat Hüseyin Yılmaz da Milli Takım teknik ekibinde yer alacak.

29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımı'nın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu. 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan Milliler, Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

TOFAŞ'ta forma giyen isimlerden  Berkan Durmaz, Berk Uğurlu ve Muhsin Yaşar, Başantrenör Orhun Ene tarafından A Milli Takım’ın 29 kişilik aday kadrosuna çağrılırken, yardımcı antrenörler Sedat Özyer ve Murat Hüseyin Yılmaz ise Milli Takım’ın teknik ekibinde yer alacak.

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