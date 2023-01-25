Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Tofaş'ta, Başantrenör İmitrios Priftis ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada “Basketbol A Takımımızın Başantrenörü Dimitrios Priftis ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. 2022-2023 sezonu öncesinde kulübümüzde Basketbol A Takım Başantrenörlük görevine getirilen Koç Dimitrios Priftis ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Yerin Orhun Ene geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta Başantrenörlük görevine Orhun Ene getirildi. Koç Dimitrios Priftis ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, kulüpte daha önce 2015-2020 yılları arasında istikrarlı bir birlikteliğe imza atılan Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandı.

Orhun Ene idaresindeki 5 yıllık görev süresi içerisinde önemli başarılara imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi’ne yükselmiş, 2016-2017 sezonunda ise Basketbol Süper Ligi’nde play-off’a kalma başarısı göstermişti. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan TOFAŞ, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup’ta çeyrek finale kalmıştı.

2020-2021 Sezonuyla birlikte takımın başında 6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tarihinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten ayrılan Orhun Ene, son olarak 2020-2022 yılları arasında A Erkek Milli Takım 'da Başantrenör olarak görev yaptı.

ORHUN ENE KİMDİR?

1 Şubat 1967, Erzurum doğumlu olan Orhun Ene, basketbolculuk kariyerinde Ortaköy, Eczacıbaşı, Paşabahçe, Fenerbahçe , Ülkerspor, Galatasaray ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takımlarında oynadı.

1988 ve 1989 yıllarında Eczacıbaşı, 1995'te Ülkerspor ile 3 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Ene, 1990 ve 1992'de Paşabahçe, 1993'te Fenerbahçe, 1994 ve 1996'da ise Ülker formasıyla play-off finali oynadı.

202 kez Milli formayı giyen; 1993, 1995, 1997, 2001 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın oyun kurucusu olarak görev yapan Orhun Ene, Koçluk kariyerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, TOFAŞ, Ümit Milli Takım ve A Milli Takım’da başantrenör olarak çalıştı.

2007-2009 Yılları arasında Beko Basketbol Ligi takımlarından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde başantrenörlük yapan Orhun Ene, 2011 yılına kadar A Milli Takım’da yardımcı antrenör, Ümit Milli Takım’da da başantrenör olarak görev aldı. 2009-2010 Sezonu için Banvit ile anlaşma sağlayan Ene, 2011 yılında Tanjeviç’in yerine A Milli Takım’da baş antrenörlüğe getirildi ve Litvanya’da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda görev yaptı.

2012-2013 Sezonunda Banvit, Orhun Ene başantrenörlüğünde play-off yarı finalinde Anadolu Efes’i eleyerek Galatasaray ile final oynama başarısı gösterirken, başarılı çalıştırıcı 4 sezon baş antrenörlüğünü yaptığı Banvit’den Haziran 2013’de ayrıldı.

Daha sonra Ağustos 2013’te Darüşşafaka’nın başına geçen ve İstanbul temsilcisini Türkiye Basketbol 2. Ligi’nden Beko Basketbol Ligi’ne taşıyan Orhun Ene, 2015-2016 sezonu öncesinde ise TOFAŞ Spor Kulübü ile uzun soluklu bir sözleşmeye imza attı.

Orhun Ene idaresinde ilk yılı olan 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi’ne yükselen TOFAŞ, 2016-2017 sezonunda BSL’de play-off’a kalma başarısı gösterdi. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup’ta çeyrek final oynama başarısı elde etti.

2020-2021 Sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımı’nın başında 6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tarihinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten ayrılan Orhun Ene son olarak, 2020-2022 yılları arasında A Erkek Milli Takım'da Başantrenör olarak görev yaptı.