ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Başantrenör Ahmet Çakı ile yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararı alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2021-2022 Sezonu Kasım ayından bu yana Basketbol A Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Ahmet Çakı ile yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararı alınmıştır. Değerli antrenörümüz Çakı’ya kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.''