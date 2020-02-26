ING Basketbol Süper Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ederken, 20. hafta mücadelesinde Tofaş, Bahçeşehir Koleji’ni konuk edecek. Ligde 13 galibiyet 6 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan Bursa ekibi, Solgar Vitamin Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Mavi - yeşillilerin bu haftaki rakibi Bahçeşehir Koleji ise 6 galibiyet 13 mağlubiyet ile 14. sırada bulunuyor. İki takım daha önce lig tarihinde 3 kez karşı karşıya gelirken, Tofaş bu karşılaşmalarda rakibine karşı 2 galibiyet, 1 de mağlubiyet aldı.

İHA