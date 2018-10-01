TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu ilk hafta maçında yarın Alman temsilcisi Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Mercedes-Benz Arena'daki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

7Days EuroCup'ta 2018-2019 sezonu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. B Grubu'nda ilk sınavına 2 Ekim Salı günü (yarın) deplasmanda çıkacak olan TOFAŞ, Alman temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da son 16 turunun kapısından dönen Türkiye liginde ise oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan Bursa temsilcisi, bu yıl Eurocup'ta tur atlamayı hedeflerken, Mercedes-Benz Arena'daki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Letonya'dan Olegs Latisevs, İtalya'dan Michele Rossi ve Litvanya'dan Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek.

BERLİN'DE ÇİFT İDMAN

Alba Berlin karşılaşması için bugün Almanya'ya giden TOFAŞ Basketbol Takımı, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Mercedes-Benz Arena'da iki antrenman gerçekleştirecek. İstanbul Sabiha Gökçek Havaalanı'ndan tarifeli uçakla yaklaşık 3 saatlik bir uçuş yaparak başken Berlin'e geçen mavi-yeşilliler, akşam saatlerinde yapacağı taktik idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bursa ekibi, maç sabahında ise son antrenmanını yaparak karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayacak. TOFAŞ'ta bu maç öncesi, çifte lisansla Bursaspor forması giyen Emre Tanışan dışında eksik oyuncu bulunmazken, Alba Berlin; Almanya Basketbol Ligi 1'inci haftasında evinde oynadığı Science City Jena maçını 112-55'lik skorla kazanmıştı.

BURSA,(DHA)