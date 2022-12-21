Anadolu Efes maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Tofaş'ın 21 yaşındaki oyuncusu Mustafa Kurtuldum'un, uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bursa temsilcisi, yaptığı açıklamada Mustafa Kurtuldum’un sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu.

Ayrıca oyuncunun ameliyat ve rehabilitasyon sürecine dair gerekli planlamaların yapıldığı belirtilirken sahalara geri dönüş tarihine ilişkin bilgilendirmenin ise ameliyattan sonra yapılacağı açıklandı. 21 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 11 maçta 3.2 sayı, 1.8 ribaund ve 1.6 asist ortalaması yakalamıştı.