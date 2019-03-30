Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında TOFAŞ, evinde Türk Telekom’u 85-82 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Muhsin Yaşar’ın pota altından bulduğu sayılarla etkilen olan TOFAŞ’a, Gabriel ve Stimac ikilisinin isabetli atışlarıyla karşılık veren Türk Telekom, 6. dakikayı 14-10 önde geçti. Ev sahibi ekip, Mejia’nın dış atışlardan bulduğu sayı ve yaptığı asistlerle rakibinin farkı açmasına izin vermeyince, ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak Elegar’ın serbest atıştan bulduğu sayıyla ilk saniyelerde skoru lehine çeviren (21-20) TOFAŞ, Berkan Durmaz ve Mejia ikilisinden de skor katkısı alınca 13. dakikada farkı 9’a çıkardı: 31-22. Hem savunmada hem de hücumda dengeli oyunlarla rakibine üstünlük kuran mavi-yeşilliler, Yiğit Arslan ve Mejia’nın set hücumlarıyla farkı korumayı başardı ve soyunma odasına da 11 sayılık üstünlükle gitti: 48-37.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, Weems ve Barış Ermiş’in sayılarıyla 23. dakikada farkı 15’e (54-39) kadar çıkardı. Landesberg ve Campbell’in bireysel performanslarıyla skorda tutunmaya çalışan Türk Telekom, Stimac’ten de pota altında katkı alınca 26. dakikada fark 5’e (56-51) indirdi. Bu dakikadan itibaren iki takım da kontrollü oyuna dönünce final periyoduna 66-61 TOFAŞ’ın üstünlüğüyle gidildi.

Muhsin Yaşar ve Kadji’nin hücumlarıyla son periyota etkili başlayan TOFAŞ’a, Gabriel ve Stimac ile karşılık veren Türk Telekom 33. dakikada farkı 3’e indirdi: 70-67. Savunmadaki sertliği arttırarak hücumda da agresif bir oyun sergileyen konuk ekip, Gabriel ve Redding’in sayılarıyla uzun süre sonra 35. dakikada skoru lehine (72-74) çevirdi. Redding’in bireysel performansının dikkat çektiği dakikalarda 8-0’lık seri yakalayan Ankara temsilcisi, 37. dakikada farkı 9’a çıkardı: 73-82.

Başantrenör Orhun Ene’nin aldığı molanın ardından oyuna çok farklı bir yapıyla dönen TOFAŞ, seyirci desteğini de arkasına alarak 9-0’lık seri yakaladı ve bitime 7 saniye kala skoru 82-82 eşitledi. Son topu kullanan Kadji, çizginin gerisinden 3 sayılık isabet bulunca 12-0’lık seriyle TOFAŞ skoru 85-82’ye getirdi ve maçtan da galip ayrıldı.

TOFAŞ’ta Kadji ve Mejia 17’şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Türk Telekom’da 18 sayı üreten Stimac maçın en skorer ismi oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ: 85 - Türk Telekom: 82

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker

TOFAŞ: Barış Ermiş 8, Mejia 17, Weems 10, Kadji 17, Muhsin Yaşar 10, Berkan Durmaz 4, Yiğit Arslan 7, Elegar 12

Türk Telekom: Landesberg 9, Yunus Emre Sonsırma 11, Gabriel 15, Campbell 12, Stimac 18, Redding 7, Polat Kaya 7, Ender Arslan, Nusret Yıldırım 3

1. Periyot: 20-20

Devre:48-37

3. Periyot: 66-61

Beş faulle çıkanlar: 32.35 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 37.32 Polat Kaya (Türk Telekom)