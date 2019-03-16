Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında TOFAŞ, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 89-72 mağlup etti.

İki takımın da etkili başladığı maçta konuk ekip, art arda bulduğu sayılarla 4. dakikayı 7-4 önde tamamladı. Sakarya temsilcisi, Etou ve Burak Eşlik’in dış atışlardan bulduğu sayılarla 6. dakikada farkı 5 sayıya (10-5) çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan TOFAŞ, taraftarının da desteği ile 8. dakikada 18-17 öne geçti. Sakarya temsilcisinin hücumda yaptığı hataları iyi değerlendiren Bursa ekibi, ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.

İkinci çeyrekte tempoyu artıran ev sahibi ekip, 15. dakikayı 29-24 önde geçti. Barış Ermiş, Garrett ve Kadji üçlüsüyle etkili olan Bursa ekibi, farkı 10 sayıya kadar (41-31) çıkardı ve ilk yarıyı 44-38 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı korumak için daha kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ, Weems ve Kadji’nin sayılarıyla 26. dakikayı 58-46 önde geçti. Farkı artıran Bursa ekibi, periyot sonunda farkı 21 sayıya çıkardı: 73-52.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.

TOFAŞ’ta 21 sayı üreten Garrett, galibiyete önemli katkı sağladı. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’da ise Etou 22 sayıyla oynadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ: 89 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 72

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

TOFAŞ: Garrett 21, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 5, Elegar 8, Mert Konuk 3, Muhaymin Mustafa 8, Weems 13, Kadji 18, Muhsin Yaşar 2, Emre Tanışan

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 22, Edogi 6, Mehmet Meriç 2, Burak Eşlik 10, Hüseyin Çevirgen 2, Tevfik Akdamar 11, Bora Hun Paçun 8, Uğur Dokuyan 11, Kerem Bulat

1. Periyot: 22-20

Devre: 44-38

3. Periyot: 73-52