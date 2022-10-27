TOFAŞ, 2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası öncesinde rotasyonu güçlendirmek adına kısa kontrat ile kadroya katılan Birleşik Amerikalı kısa forvet Josh Reaves ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “ABD’li oyuncularımızdan Josh Reaves ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayıteşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz” denildi.