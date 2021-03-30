TOFAŞ - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 90-79

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 5. haftası Türk derbisine sahne olurken, TOFAŞ, sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka’yı mağlup etmeyi başardı. Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelenin ilk bölümlerinde pota altı oyunlarıyla etkili olan TOFAŞ, 5. dakikayı 13-8 önde geçti. Morgan ile direnç gösteren konuk ekibe karşı, Zubcic ve Phillip ile sayılar bulan TOFAŞ, ilk periyodu 22-18’lik skor avantajıyla tamamladı.

İkinci periyodun başında Purcell ve Christon’ın basketleriyle TOFAŞ, skoru 26-21’e çekti. Çabuk toparlanan Pınar Karşıyaka, Onur’un smaç basketiyle ritim yakalarken, 22. dakika içerisinde de Yunus’un basketiyle öne geçti: 26-27. Purcell’in hücumda sorumluluk almasıyla skor bulmaya devam eden TOFAŞ, çeyreğin son saniyesinde Zubcic’in dış atış isabeti sonrası soyunma odasına 44-41 önde gitti.

Dönüşte her iki ekip de savunma ağırlıklı bir oyun sergilerken, 25. dakika 52-52’lik eşitlikle geçildi. Bu bölümde kazandığı faul atışlarını değerlendiren TOFAŞ, Phillip’in dış isabetiyle de farkı 8’e çıkardı: 60-52. Periyodun kalan bölümlerinde hata yapmayan TOFAŞ, final periyoduna da 66-59’luk avantajla girdi.

Zubcic’in dış atış isabetiyle oyun üstünlüğünü eline geçiren TOFAŞ, farkı da çift hanelere çekti: 69-58. Morgan ve Kennedy’nin basketleriyle oyuna ortak olmak isteyen Pınar Karşıyaka’ya, Purcell’in pota altı sayılarıyla izin vermeyen TOFAŞ, 36. dakikayı 80-69’luk skorla geride bıraktı. Maçın kalan bölümlerinde de oyun hakimiyetini koruyan TOFAŞ, parkeden 90-79’luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’ndaki ilk galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Eddie Viator (Fransa), Boris Krejic (Slovenya), Andrei Sharapa (Belarus)

TOFAŞ: Tarik Phillip 10, Berkan Durmaz 8, Berk Uğurlu 7, Muhsin Yaşar 13, Tomislav Zubcic 21, D.J. White 4, DeVaughn Akoon-Purcell 18, Semaj Christon 7, Ege Demir, Mert Konuk 2, Batın Tuna

PINAR KARŞIYAKA: Sek Henry 6, Raymar Morgan 18, Tony Taylor 9, Metecan Birsen 5, Amath M’Baye 11, Onuralp Bitim 7, Semih Erden 2, Yunus Sonsırma 10, D.J. Kennedy 11, Nusret Yıldırım

1.PERİYOT: 22-18

DEVRE: 44-41

3.PERİYOT: 66-59

5 FAUL: 39.35 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

DHA