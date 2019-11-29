Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında yarın deplasmanda Darüşşafaka Tekfen ile karşı karşıya gelecek. Ayhan Şahenk Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen’e konuk oluyor. Ligde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Bursa ekibi, İstanbul deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek isterken, ligdeki son maçında sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, 4. sırada yer alıyor. Ligin 9'uncu haftasında Fenerbahçe Beko’ya kaybeden Selçuk Ernak idaresindeki Darüşşafaka Tekfen ise 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Yarın, Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 17.30’da başlayacak. Mücadeleyi Sinan İşgüder, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Darüşşafaka Tekfen ile TOFAŞ ligde yarınki mücadeleyle birlikte 33'üncü kez kozlarını paylaşacak. Taraflar arasında daha önce oynanan maçlarda Mavi Yeşilliler, 20 galibiyet, 12 mağlubiyet alırken; iki takım arasında geçen yıl oynanan maçlarda Bursa ekibi deplasmanda 78-82, evinde ise 80-72 galip olan taraftı.

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