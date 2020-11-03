TOFAŞ, Keravnos'u deplasmanda avladı: 74-84

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun ikinci hafta maçında TOFAŞ, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos’u 84-74 mağlup etti.

03 Kasım 2020, Salı 23:19 Son Güncelleme:
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TOFAŞ, Keravnos'u deplasmanda avladı: 74-84

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun ikinci hafta maçında TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos’a konuk oldu.

Lefkoşa kentindeki Eleftheria Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Keravnos, ilk çeyreğini 22-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 39-35 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve etkili hücum organizasyonları üreten TOFAŞ, üçüncü periyotunu 64-53 önde kapattığı karşılaşmayı 84-74’lük skorla kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 24 sayı üreten TOFAŞ’lı DeVaughn Akoon-Purcell oldu.

Birinci hafta maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen TOFAŞ, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılırken, Keravnos ise ikinci hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

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