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TOFAŞ-Galatasaray Nef maç sonucu: 77-88

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Galatasaray Nef’e 88-77 mağlup oldu.

26 Aralık 2021, Pazar 22:34 Son Güncelleme:
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TOFAŞ-Galatasaray Nef maç sonucu: 77-88

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Galatasaray Nef’e 88-77 mağlup oldu.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç Çöl

b: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23, Kravish 19, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 2, Okben Ulubay, Blackshear 11, Canberk Kuş

1. PERİYOT: 25-23

İLK YARI: 40-51

3. PERİYOT: 64-63

5 FAUL: 34.05 Cook (TOFAŞ)

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