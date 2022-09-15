TOFAŞ - Galatasaray Nef: 79-84

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ikinci maçında TOFAŞ ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Maçın ilk çeyreği özellikle Braian Angola Rodas’ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef'in 21-16’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Galatasaray Nef, pota altından bulduğu yüksek yüzdeli atışlarla farkı 11’e çıkardı ve soyunma odasına Galatasaray NEF’in 44-33’lük üstünlüğüyle gidildi. 3’üncü çeyrekte TOFAŞ oyundaki etkinliğini artırdı. Rob Gray’in dış atışlar ve pota altından üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatan TOFAŞ, skoru 62-62’ye getirdi ve son periyoda bu skorla gidildi.

Son çeyrekte Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca’nın bulduğu sayılarla maça yeniden üstünlüğünü koyan Galasatasaray Nef, maçın 38’inci dakikasında skoru 82-75’e getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında TOFAŞ’ın çabası yeterli olmadı ve Galatasaray Nef sahadan 84-79’luk galibiyetle ayrıldı.