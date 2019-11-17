Basketbol Süper Ligi’nde canlı bahis heyecanı Misli.com’da. Ligin güçlü iki ekibi Tofaş ve Fenerbahçe’nin kapışacağı kritik mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz. Üstelik canlı bahis kayıplarınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da

TOFAŞ - FENERBAHÇE BEKO MAÇINA HEMEN İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLA

8. haftası oynanan Türkiye Basketbol Ligi’nde Tofaş ile Fenerbahçe Bursa’da karşı karşıya geliyor. Ligde şu ana kadar 1’er mağlubiyeti bulunan iki ekip de normal sezon liderliği için bu maçtan galip ayrılmak istiyor. Son olarak Euroleague’de deplasmanda CSKA Moskova’ya kaybeden Fenerbahçe son yıllardaki en kötü Avrupa performansını sergiliyor. Geçen sene F4 oynadığı Euroleague’de bu sezon 8 maç sonunda sadece 2 galibiyeti bulunan Sarı-lacivertliler Tofaş ile yapacağı zorlu mücadeleden 3 gün sonra deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Bu sezon iyi bir görüntü çizen Tofaş özellikle iç sahada agresif bir hücum takımı görünümünde. İTÜ ve Galatasaray’a karşı 100 sayı barajını geçen ev sahibi ekip Eurocup’ta çıktığı 3 iç saha maçında da 80 sayı üzeri skor üretti.

BAHİSÇİ DOSTU İSTATİSTİKLER

-Tofaş bu sezon evinde çıktığı tüm resmi maçlarda 80 sayı ve üzeri skor üretti.

-Fenerbahçe bu sezon kaybettiği 7 maçın 5’inde ilk yarıları da geride kapattı.

-Tofaş bu sezon sahasında oynadığı 6 Süper Lig ve Eurocup maçını da kazandı.

-Fenerbahçe bu sezon oynadığı 15 resmi maçın 8’inde 80 ve üzerinde sayı yedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tofaş ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin tercihinde ağır basan taraf konuk ekip Sarı-lacivertliler. Karşılaşmayı kuponuna ekleyen üyelerin %60’a yakını Fenerbahçe’nin mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyor.

GİRAY ÖZKAN’IN YORUMU

Tofaş ligin en skorer ekibi. Top paylaşımında da ligin en iyisi konumundalar.Hafta içinde Partizan’ı yenerek Eurocup’ta iddialarını arttırdılar. Fenerbahçe’de ise sorunlar sürüyor. Özellikle ikili oyun savunmaları kötü. Potaya giden kısaları da savunamıyorlar. Ligde savunmaları dikkat çekiyor. Kostas Sloukas, Nando De Colo, Nikola Kalinic ve Joffrey Lauvergne’in verimliliği yüksek. Cuma akşamı CSKA Moskova deplasmanında oynayamayan De Colo’nun durumu maç saatinde belli olacak.

Bursa’da çekişmeli bir karşılaşma bekliyorum. Tercihim handikap avantajıyla Tofaş.