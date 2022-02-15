TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 88-93

Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ Spor Salonu’nda TOFAŞ’ı uzatma sonunda 93-88’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e yükselen ikinci ekip oldu ve Galatasaray Nef ile eşleşti.

Tofaş Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 48-37 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, TOFAŞ’ta ise Elgin Cook 20 sayı kaydetti.

İLK ÇEYREK SONUCU: 25-16

İLK YARI SONUCU: 48-37

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 64-52

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 76-76

UZATMALAR SONUCU: 88-93



