TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 88-93
Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Normal süresi 76-76'lık eşitlikle biten maçtan uzatmalar sonucunda Fenerbahçe Beko 93-88 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi oldu.
Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ Spor Salonu’nda TOFAŞ’ı uzatma sonunda 93-88’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e yükselen ikinci ekip oldu ve Galatasaray Nef ile eşleşti.
Tofaş Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 48-37 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, TOFAŞ’ta ise Elgin Cook 20 sayı kaydetti.
İLK ÇEYREK SONUCU: 25-16
İLK YARI SONUCU: 48-37
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 64-52
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 76-76
UZATMALAR SONUCU: 88-93