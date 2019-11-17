TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 76-82

Basketbol Süper Ligi’nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ’ı 82-76 mağlup ederek ligde galibiyet serisini üç maça çıkardı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki yedinci galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise ligde ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Savunmanın konuştuğu ilk yarıda her iki takım da skor üretmekte zorlandı. Başa baş giden mücadelenin 6’ncı dakikasında Westermann’ın üst üste üç sayı isabetiyle skoru 11-17’ye çeken Fenerbahçe Beko, savunma sertliğini de koruyunca ilk periyodu 13-25 önde tamamladı.

İkinci periyotta pota altından sayılar bulan TOFAŞ, dış atış isabetleriyle oyunda dengeyi kurdu. Ancak kaptanı Melih’in sayılarıyla nefes alan konuk takım, serbest atış çizgisinden de yüksek yüzdeli oynadı ve devreyi 32-38 üstün bitirdi.

Maçın ikinci yarısıyla birlikte hücum performansını koruyan Fenerbahçe Beko, savunmada ise ev sahibine kolay atış şansı tanımadı. Melih ve Ahmet ikilisinin skorda etkili olduğu bu periyotta sarı lacivertliler 30 sayı bulurken aradaki farkı da açtı. 29’uncu dakikada Melih’in dış atış isabetiyle fark 23’e kadar yükselirken (46-54), konuk ekip kader periyoduna 46-68’lik skor avantajıyla başladı.

Son periyodun ilk dakikalarında Mejia ve Barış’tan üst üste üç sayılık isabetler gelirken, bu basketlerle birlikte TOFAŞ aradaki farkı da azalttı: 55-71. Özellikle maçın son bölümlerinde skora ortak olabilmek için büyük çaba sarf eden TOFAŞ, sarı-lacivertlilerin hücumlarını durdurmakta güçlük yaşayınca; 76-82’lik skorla parkeden galip ayrılan taraf Fenerbahçe Beko oldu.