TOFAŞ - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 80-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20’nci hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen’i ağırladı. İlk bölümlerde konuk ekip Brown ile etkili olan konuk ekip karşısında oyuna girmekte zorlanan TOFAŞ, 5’inci dakikadan itibaren ritmini buldu ve Elegar’ın pota altı sayılarının yanı sıra üç sayı çizgisi gerisinden de sayılar bularak bu periyodu 22-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de dış atışlardan kaydettiği isabetlerle birlikte aradaki farkı açan TOFAŞ, devrenin son dakikasına 10 sayılık skor avantajıyla (42-32) girmesine karşın Evans ve Brown’ın sayıları sonrası soyunma odasına 46-38’lik skor ile gitti.

Dönüşte Brown’ın skorerliği devam ederken Darüşşafaka Tekfen 24’üncü dakikada Diebler’in basketiyle farkı 3’e düşürdü: 51-48. Ancak Yiğit ve Elegar ile basketler bulan TOFAŞ tekrar oyun üstünlüğü ele geçirdi ve kader periyoduna 60-52’lik skor avantajıyla girdi. Dördüncü çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, Kidd ve Brown ikilisiyle farkı eritirken, 35’inci dakikada Kidd dış atış isabetiyle konuk ekibi 64-63 öne taşıdı. Kartal’ın üst üste iki üç sayı isabetine, TOFAŞ’tan da Mejia karşılık verince ev sahibi yeniden 71-70 öne geçti. Bu andan itibaren rüzgarı lehine çeviren TOFAŞ, Garrett’ın turnike basketi sonrası Mejia’nın basket-faul atışlarından gelen 3 sayısıyla skoru son dakikaya girilirken 76-70’e çekti. Ardından Yiğit’in üç sayı isabeti sonrası kontrolü ele alan Bursa temsilcisi, parkeden 80-72’lik skorla galip ayrıldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

TOFAŞ: Kenneth Kadji 7, Kyle Weems 17, Muhsin Yaşar, Sammy Mejia 12, Diante Garrett 10, Frank Elegar 13, Yiğit Arslan 14, Barış Ermiş 3, Berkan Durmaz 4, Muhaymin Mustafa

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Stanton Kidd 9, Toney Douglas 7, De Marious Markel Brown 17, Jeremy Deshawn Evans 12, Oğuz Savaş 6, Jon Diebler 6, Muhammed Mustafa Baygül, Doğuş Özdemiroğlu 3, Kartal Özmızrak 8, Emircan Koşut, Berk Demir 4

5 FAUL: 37.49 Toney Douglas (Darüşşafa Tekfen)

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

İLK YARI: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-52