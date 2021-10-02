MENÜ

TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol maç sonucu: 98-87

ING Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol’u 98-87 yendi.

02 Ekim 2021, Cumartesi 21:07 Son Güncelleme:
- A +
TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol maç sonucu: 98-87

ING Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol’u 98-87 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Emre Tanışan 7, Zubcic 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 2, Saldivar 4, Simmons 8, Cook 36, Muhsin Yaşar 15

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 7, White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Kadir Bayram, Greene, Caner Deniz 6, Mükremin Deniz Kılıçlı 7, Bruinsma 23, Herun 13, Mustafa Kurtuldum 4, Barış Çağan Özkan 2

1. Periyot: 26-18

Devre: 52-37

3. Periyot: 67-64

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...