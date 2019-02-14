TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan maç sonucu: 83-89

Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 34. Erkekler Türkiye Kupası'nda TOFAŞ ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 25-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte 14-28'lik üstünlüğü yakalayan Beşiktaş, ilk yarıyı 39-48 üstün kapattı.
İkinci çeyrekte yakaladığı avantajı üçüncü çeyrekte de korumayı başaran Siyah-Beyazlılar, son çeyreğe 58-69'luk skorla üstün girdi.
Son periyoda iyi başlayan TOFAŞ, 6:12 kala rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği bölümün ardından 72-71 öne geçmeyi başardı. Fakat kalan bölümde tekrar skor üstünlüğünü yakalayan Beşiktaş, karşılaşmadan da 83-89'luk skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla yarı finale yükselmeyi başaran Beşiktaş, 16 Şubat Cumartesi günü Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta Jason Rich 30 sayıyla maça damga vururken Samet Geyik ve Kyle Gibson da 13'er sayıyla oynadılar.
TOFAŞ'ta Sammy Mejia 18 sayıyla takımın en skoreri olurken Kyle Weems 16, Diante Garrett 14 sayı üretti.