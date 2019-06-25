TOFAŞ Berk Uğurlu’yu kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, son olarak Pınar Karşıyaka’da forma giyen Berk Uğurlu’yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa temsilcisi yeni sezon öncesi ilk transferini Berk Uğurlu’yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Geçen sezon Pınar Karşıyaka’da forma giyen 1996 doğumlu ve 1,90 metre boyundaki milli basketbolcu, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Berk Uğurlu’nun, basketbola başladığı günden itibaren bildikleri ve bütün kariyerini yakından takip ettikleri bir oyuncu olduğunu belirtti.

Milli oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzaladıklarını aktaran Öngören, "Geçmiş yıllarda kulübümüzde görev yapmış diğer oyun kurucular gibi başantrenörümüz Orhun Ene’nin liderliğinde basketbolunu çok üst seviyeye çıkararak kulübümüzde ve Türk Milli Takımı’nda uzun yıllar en iyi şekilde görev yapacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.