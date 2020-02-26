TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 77-76

ING Basketbol Süper Ligi’nin 20’nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk bölümlerinde her iki ekip de pota altını verimli kullandı. 7’nci dakikada konuk ekibin 9-16’lık üstünlüğü ile geçilirken, Muhsin Yaşar ile üst üste sayılar bulan TOFAŞ, farkı azaltırken; konuk ekip ilk periyodu 17-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Matt Lojeski’nin turnike basketiyle öne geçen TOFAŞ (21-20), periyodun son anlarına doğru savunma sertliğini artırdı. Hücumda da Devin Williams ve Samuel Mejia’nın sayılarıyla farkı açan TOFAŞ, soyunma odasına 37-31 üstün girdi.

Dönüşte Bahçeşehir Koleji reaksiyon gösterirken, Robert Golden’ın sayıları farkı azalttı ve 25’inci dakika TOFAŞ’ın 44-41’lik üstünlüğü ile geçildi. DJ White’ın dış atış isabetiyle yeniden nefes alan TOFAŞ, Mejia’nın da devreye girmesiyle farkı çift hanelere çıkardı: 58-48. TOFAŞ, dördüncü periyoda da 60-48 önde başladı.

Maçın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Jajuan Johnson’ın sayılarıyla hareketlenen Bahçeşehir Koleji, Cevat Alper Özcan ve Golden’ın sayılarıyla farkı 4’e indirdi: 65-61. Maçın son 2 dakikasına TOFAŞ’ın 72-71’lik üstünlüğü ile girilirken, son bir dakika kala ise maça denge geldi: 76-76. TOFAŞ’ta Mejia’nın kaçırdığı dış atış sonrası son 20 saniye kala hücum konuk ekibe geçti. Ancak, 8 saniyede yarı alanından çıkamayarak top kaybı yapan Bahçeşehir Koleji’ne karşı Mejia, son saniyede faul atışı kazandı. İlkini değerlendiremeyen Mejia, ikincisinde isabet sağladı ve maçı son saniyede 77-76 kazandı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Barış Ermiş, DJ White 13, Samuel Mejia 14, Tarik Phillip 8, Devin Williams 16, Muhsin Yaşar 12, Matt Lojeski 6, Berk Uğurlu 2, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Robert Wilson Golden 29, Jamal Avery Jones 3, Mangok Mathiang 18, Hadi Özdemir, Dwight Hardy 10, Can Altıntığ 4, Cevat Alper Özcan 5, Jajuan Markeis Johnson 7

1'İNCİ PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 37-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-48

5 FAUL: 39.59 Jamal Avery Jones (Bahçeşehir Koleji)