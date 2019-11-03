TOFAŞ - Bigadiç Belediyespor: 2-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Genç Erkek Voleybol Takımı, Erkekler Voleybol Ligi A Grubu dördüncü haftasında sahasında Bigadiç Belediyespor’a tie-break setinde kaybetti.

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Bigadiç Belediyespor’u ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan maçta üstün bir oyun ortaya koyduğu ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçen Mavi Yeşilliler, ikinci seti de 25-19 alarak 2-0 üstünlüğü sağladı. Üçüncü seti 19-25, dördüncü seti 18-25’lik skorlarla rakibine kaptıran Bursa temsilcisi, oldukça çekişmeli geçen tie-break setini 12-15 kaybetti ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

TOFAŞ Genç Erkek Voleybol Takımı, ligde sıradaki maçını 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda 1881 Düzce Belediyespor ile yapacak. Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’de başlayacak.

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