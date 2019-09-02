Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan yer aldı. Ziyarete Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da katıldı.