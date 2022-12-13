Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Av. Murat Aksu, dün yapılan ve tek aday olarak katıldığı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda TMPK'nın yeni Başkanı oldu.

1969 doğumlu Dr. Av. Murat Aksu yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını Oklahoma City Üniversitesi'nde ve doktorasını da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilimleri'nde yaptı.

Spor yöneticiliğine 1990 yılında Türkiye Boks Federasyonu'nda başlayan ardından Türkiye Kayak Federasyonu'nda görev yapan Dr. Aksu 2004’te Beşiktaş Kulübü'nün 2. Başkanı'ydı . Halen Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olan Dr. Aksu, 2014 yılından bugüne kadar Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.