Olimpiyatevi’nde çevrimiçi olarak düzenlenen basın toplantısında, Ocak ayından itibaren kulüpleri takip altına aldıklarını ifade eden TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, federasyonlar ve bakanlık ile iş birliği içinde olduklarını sene sonunda da hem başarılı hem de Fair-Play kurallarına uyan kulübe ödülü vereceklerini ifade etti.

TMOK FAİR PLAY KOMİSYONU BAŞKANI ARIPINAR: HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN SADECE FUTBOL DEĞİL, BÜTÜN SPOR BRANŞLARINDA BAŞARI GÖSTERMESİDİR

Bu çalışmayı amatör sporlara bir katkı olarak yapmayı düşündüklerini ifade eden TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, “Hedefimiz çocuklarımızın olimpiyat ve şampiyonalarda sadece futbol değil, bütün spor branşlarında başarı göstermesidir. Barajları geçen sporcuların çoğu farklı spor dallarındadır. Yüzümüzü güldüren cimnastikçiler, eskrimciler, sporun varlığını vurguluyorlar. Biz de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizde pek çok spor kulübünün bünyesinde sadece futbol branşı bulunuyor. Amatör sporlara destek veren ve bünyesinde birden fazla spor branşı bulunan, bir yıl içinde hem sportif başarı kazanan hem de Fair-Play kurallarına uyan kulüpler arasından spor federasyonları ile iş birliği yapılarak her yıl seçilecek bir kulübe Fair Play Şeref Bayrağı ödülü ve diploması Olimpiyatevi’nde yıl sonunda yapılacak törenle verilecek. Ödül bayrakta; TMOK, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ve Türkiye Fair Play armaları bulunuyor. Ödül bayrağını kulüp bir yıl süreyle merkezindeki gönderinde taşıyabilecek, unvanını yazışmalarında kullanabilecek” ifadelerini kullandı.

DHA