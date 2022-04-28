TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Büyük Ödülleri, Kariyer dalında Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Davranış dalında ise teknik direktör Mustafa Denizli kazandı.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler ve gerekçeleri duyuruldu.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında bu yıl da pandemi koşulları sebebiyle ödül töreni düzenlenmeyecek.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları şöyle;

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Büyük Ödül

Mete Gazoz Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Şeref Diploması

Eda Erdem Dündar

Fenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Şeref Diploması

Zafer Akyol

TRT Spikeri

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Kutlama Mektubu

Emre Tilev

Spor Spikeri

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Kutlama Mektubu

Gülşah Akkaya

Milli Basketbolcu

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Kutlama Mektubu

Hamit Turhan

Spor Yazarı (Fanatik)

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Büyük Ödül

Mustafa Denizli

Teknik Direktör

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Şeref Diploması

Ahmet Önder

Milli Sporcu

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Şeref Diploması

Önder Karaveli

Beşiktaş JK Teknik Direktörü

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Kutlama Mektubu

Mervenur Usluer ve Elis Özbay

U23 Kürek Milli Takımı

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Kutlama Mektubu

Ensar Öztürk

Öğrenci-Sporcu

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Kutlama Mektubu

Hışman Çizik

Jokey

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Büyük Ödül

Yıldızların Yolu Programı

TRT1

Programın Yapımcısı ve Yönetmeni: Selattin Odunkesenler

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Şeref Diploması

James Gibson MBE

Yüzme Antrenörü

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Şeref Diploması

Serbay Şenkal

GS TV Spikeri

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Kutlama Mektubu

Seçkin Yıldız

Polis Memuru

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Kutlama Mektubu

Savaş Eskigülek

Voleybolaktuel.com Genel Yayın Yönetmeni

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

2021 TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜLÜ

Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Biontech'in Kurucuları

DHA