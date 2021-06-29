TMOK 2020 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 39’uncusu verilen Türkiye Fair Play Ödülleri’nin kazananları açıklandı.

TMOK’tan yapılan açıklamaya göre, büyük ödülü kariyer dalında Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, davranış dalında Milli Kayakçı Sıla Kara, tanıtım dalında TRT Spor’dan Mehmet Yusuf Savaş kazandı. Toplumsal fair play ödülünü ise Adım Adım Oluşumu elde etti.

Kariyer dalında şeref diploması ödülleri, Balıkesir Altı Eylül Belediyesi ve Prof. Dr. Hasan Kasap’a verildi. Kutlama mektubunu ise Selçuklu Belediyespor elde etti.

Davranış dalında şeref diploması Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün olurken, kutlama mektubu Giresunspor ile Kayserispor’dan futbolcu Pedro Henrique’ye verildi.

Tanıtım dalında şeref diplomasına Meteorolojinin Sesi Radyosu’ndan Hamdi Yüce Er ve "Şehir Şehir Eskrim Organizasyonu" layık görülürken, kutlama mektubunu Konya Basketbol İl Temsilcisi Hakan Kuşçu ile TRT Spor’dan Murat Tarhan elde etti.

AA