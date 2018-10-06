TMF Mali Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’da yapıldı.

Büyükhanlı Park Otel’de 156 delegeden 89’unun katılımıyla gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Mahmut Nedim Akülke yaptı.

Genel kurulda federasyonun faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edilirken, 2019 ve 2020 bütçe tasarıları da yine oy birliğiyle kabul edildi.

- "ÖTV ödemek istemiyoruz"

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, genel kurulda yaptığı konuşmada, sportif amaçlı motosikletlerden ÖTV alınmamasını talep ettiklerini söyledi.

Motosiklet camiasının "bu sene bir milletvekili çıkardığını" dile getiren Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Sofuoğlu, zeki, çevik ve centilmen bir insandır. Türk bayrağını her zaman sırtında taşımıştır. Bizi TBMM’de temsil edecek. Camiamıza farklı açılımlar getirmek gayretindeyiz. Örneğin, sportif amaçlı motosikletlerde ÖTV muafiyeti olması konusunda Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile sözlü mutabakata vardık. Futbolcunun topuna, tenisçinin raketine ÖTV ödemediği gibi biz de motosikletimize ÖTV ödemek istemiyoruz."

Bekir Yunus Uçar, federasyon olarak yarışçı sayısını her yıl artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AA