Türkiye Jokey Kulübü, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6'lı ganyan ve 5'li ganyan birim fiyatlarına %25 ila %33 arasında değişen zamlar yaptı.

TJK’dan bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"01.01.2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere;

6'lı ganyan ve 5'li ganyan oyunlarının birim fiyatları

- İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli ve Antalya yarışlarında 10 kuruş "(şu anki fiyat 8 kuruş)"

- Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır yarışlarında 8 kuruş "(şu anki fiyat 6 kuruş)"

- Yabancı yarışlarda 8 kuruş "(şu anki fiyat 6 kuruş)" olarak uygulanacaktır.

Değerli Yarışseverlerimize önemle duyurulur."

Cem BOŞGELMEZ