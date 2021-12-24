Türkiye Jokey Kulübü, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6'lı ganyan ve 5'li ganyan birim fiyatlarına %25 ila %33 arasında değişen zamlar yaptı.
TJK’dan bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"01.01.2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere;
6'lı ganyan ve 5'li ganyan oyunlarının birim fiyatları
- İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli ve Antalya yarışlarında 10 kuruş "(şu anki fiyat 8 kuruş)"
- Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır yarışlarında 8 kuruş "(şu anki fiyat 6 kuruş)"
- Yabancı yarışlarda 8 kuruş "(şu anki fiyat 6 kuruş)" olarak uygulanacaktır.
Değerli Yarışseverlerimize önemle duyurulur."
Cem BOŞGELMEZ