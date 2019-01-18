Tjk tv canlı izle - at yarışı tv izle | tjk tv frekans

At yarışı severler 18 Ocak Cuma günü yapılacak yarış programını merak ediyor. Bugün yarış programı yoğun oldukça yoğun. Kocaeli, İzmir ve Kempton Park yarışları heyecanı yaşanacak. Yarış severler önemli koşular öncesi "tjk tv canlı izle - at yarışı tv izle" aramalarını yapıyor.

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Bursa'da 6'lı Ganyan başlama saatleri değişiyor Günlerin uzamaya başlaması nedeniyle; 21 Ocak Pazartesi (dâhil) gününden itibaren geçerli olmak üzere Bursa Osmangazi Hipodromu’nda 6’lı Ganyan saat 15:00’te başlayacaktır.

Yarışseverlerimize önemle duyurulur.

TAY TV uydudan nasıl izlenir?

TAY TV HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 12245 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H (Yatay) seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz TAY TV HD yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

Tjk TV Frekans bilgileri aşağıdadır

Uydu: Eutelsat 7A (7.0E)

Frekans: 11678 Mhz

Polarizasyon: Horizontal

Symbol Rate: 30.000 Ms/s

FEC: 5/6

Modulasyon : DVB-S2 QPSK

Tay TV HD Frekans bilgileri aşağıdadır

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12245 MHz

Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

Modülasyon : DVB-S2 , 8PSK



