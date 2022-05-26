Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla buluştu. Veliefendi Hipodromu'ndaki organizasyona yoğun bir katılım oldu.

Atçılık gündemine dair birçok konuda görüş ve düşünceler paylaşıldı.

Gecede yönetim kurulu adına söz alan TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, kamu yararına çalışan bir dernek olduklarını belirterek, "TJK denk bütçeyle çalışan bir kurum. Yaptığımız kupon birim fiyatı artışları kar amacına yönelik değil, böyle bir gayemiz yok. TJK kendi kaynağını kendi yaratan kurum. Bahisler üzerinden aldığı payla ayakta duran kurum. Ne kadar artarsa tüm paydaşlara daha fazla kaynak sağlayacaktır" diye konuştu.

TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ise sanal bahisle ve sanal bayilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu konuda uzun süredir yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını vurgulayan Aydın, "Teknolojinin nimetlerinden kaçınabilmek mümkün değil. İddia oyuncusunun yüzde 90'ı veya üzerindeki kişiler internet yoluyla iddiaya katılıyor. Aynı platform içinde diğer şans oyunlarına da katılmak istiyor" dedi.

Aynı platformu kullananların kendilerine de bu yönde talepte bulunduğunu ve sanal bayilerle ilgili çalışma başlattıklarını sözlerine ekleyen Aydın, şunları söyledi:

"Mevcut sistemimize entegrasyonu tamamladık. Sanal bayilerin bu operasyonu başlatması için, elektronik ortamda bayisi olabilmesi için Spor Toto ile olan sözleşmelerindeki ilgili madde gereği kendilerinin onayını almalılar. Şans oyunlarının birbirinin rakibi olmadığını, birbirini destekleyen paralel spor müsabakaları olduğunun altını çizdim. Maalesef herhalde Spor Toto rakip olarak görüyor. Bir şekilde kendi oyuncusundan bu tarafa kayış olacağını düşünüyor olsa gerek ki 2.5 aydır sanal bayilere başvurularına rağmen bir yanıt vermedi. TJK bir dernek, Türkiye'de spor kulüpleri, vakıflar benzeri STK'ların kurumlaşma anlamında sorunları olabiliyor. TJK kamu yararına çalışan ama kamu olmayan, özel şirket esnekliğinde hızlı hareket eden, hızlı karar veren bir kurum. Maalesef Spor Toto'da bunu görmüyoruz. Uzun süre geçmiş, olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapılır, ortaya konur. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak isteyen insanların taleplerine kulakları tıkamak hiç doğru değil. Kulüp olarak testleri de tamamladık. Ne zaman Spor Toto bu bayilere izin verirse süreç de hemen başlayacak."