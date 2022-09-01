TJK 2021 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) 2021 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen yarışmada Demirören Grubu 7 ödüle layık görülürken, Demirören Haber Ajansı (DHA) "Hipodromlardaki Anneler" haberiyle Görsel Medya Röportaj Kategorisi'nde ödülün sahibi oldu.
Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu'nda gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan TJK Başkanı Serdal Adalı, "2019 yılında aramızdan ayrılan duayen gazeteci Nimet Üyken adına düzenlediğimiz yarışmamızda kıymetli eserleriyle ödüle layık görülen basın mensuplarımıza ödüllerini vermek için bir aradayız. Tüm eserleri titizlikle değerlendirdik. TJK olarak misyonumuz Türk atçılığını geliştirmektir. Ödül almaya hak kazanan basın mensuplarını kutluyorum. Bu töreni önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz" dedi.
Serdal Adalı'nın açılış konuşmasını ardından Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği temsilcilerinden oluşan seçici kurulun ödüle layık gördüğü isimlere ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği'ne de katkılarından dolayı Serdal Adalı tarafından ödül verildi.
Ödüle layık görülen eserler şu şekilde:
YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Haber
Adil DEMİRÇUBUK
Foto Finish'le hayata döndürdü
Hürriyet Gazetesi
YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Röportaj, Araştırma, İnceleme
İnceleme kategorisinde
Zeynep BİLGEHAN
Doru Jokey'in İmparator Oğlu
Hürriyet Gazetesi
Röportaj kategorisinde
Adil DEMİRÇUBUK
Güçlü Kadın, Cesur Anne
Hürriyet Gazetesi
YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Köşe yazısı, Yorum, Makale
Mehmet Yusuf MARANGOZ
Türk Lokumu: LIGHT OF DARKNESS
Bosphorse Dergisi
YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Sayfa düzeni
Salih ERKAN
Bu Çelik bükülmez
Milliyet Gazetesi
YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Fotoğraf ve Karikatür
Hüseyin YAVUZ
Bu Çelik bükülmez (Fotoğrafıyla)
Milliyet Gazetesi
GÖRSEL MEDYA (Televizyonlar - Ajanslar) / Haber, Program, Röportaj
Röportaj kategorisinde
Mustafa AKIN
Hipodromlardaki Anneler
Demirören Haber Ajansı
Haber kategorisinde
Erman GÖNÜLŞEN
95. Gazi Koşusu
TRT Spor
DİJİTAL MEDYA (İnternet Siteleri - e-dergiler) / Haber, Röportaj
Uğur YAPICI
Gazi Koşusu tarihine geçen jokey Ahmet Çelik, 7'de 7'nin hikayesini Spor Arena'ya anlattı
www.hurriyet.com.tr
İŞİTSEL MEDYA (Radyolar) / Haber, Program, Röportaj
Kerem Vatan
95. Gazi Koşusu Özel Yayını
Lig Radyo
NİMET ÜYKEN ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN ESERLER
Kaan BOZDOĞAN
Türk Atçılığı Derbi için gün sayıyor
Anadolu Ajansı
Sonat BAHAR
Veliefendi'nin Hanım Ağaları
Sabah Gazetesi
Yağız Deniz BİRİCİK
Anne Sevgisi
beINSports
DHA