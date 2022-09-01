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TJK 2021 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) 2021 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen yarışmada Demirören Grubu 7 ödüle layık görülürken, Demirören Haber Ajansı (DHA) "Hipodromlardaki Anneler" haberiyle Görsel Medya Röportaj Kategorisi'nde ödülün sahibi oldu.

01 Eylül 2022, Perşembe 12:51 Son Güncelleme:
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TJK 2021 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu'nda gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan TJK Başkanı Serdal Adalı, "2019 yılında aramızdan ayrılan duayen gazeteci Nimet Üyken adına düzenlediğimiz yarışmamızda kıymetli eserleriyle ödüle layık görülen basın mensuplarımıza ödüllerini vermek için bir aradayız. Tüm eserleri titizlikle değerlendirdik. TJK olarak misyonumuz Türk atçılığını geliştirmektir. Ödül almaya hak kazanan basın mensuplarını kutluyorum. Bu töreni önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz" dedi. 

Serdal Adalı'nın açılış konuşmasını ardından Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği temsilcilerinden oluşan seçici kurulun ödüle layık gördüğü isimlere ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği'ne de katkılarından dolayı Serdal Adalı tarafından ödül verildi.

Ödüle layık görülen eserler şu şekilde:

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Haber 

Adil DEMİRÇUBUK

Foto Finish'le hayata döndürdü 

Hürriyet Gazetesi 


YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Röportaj, Araştırma, İnceleme

İnceleme kategorisinde 

Zeynep BİLGEHAN

Doru Jokey'in İmparator Oğlu                  

Hürriyet Gazetesi 

 

Röportaj kategorisinde 

Adil DEMİRÇUBUK

Güçlü Kadın, Cesur Anne               

Hürriyet Gazetesi 

  

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Köşe yazısı, Yorum, Makale 

Mehmet Yusuf MARANGOZ

Türk Lokumu: LIGHT OF DARKNESS           

Bosphorse Dergisi 

  

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Sayfa düzeni 

Salih ERKAN

Bu Çelik bükülmez                     

Milliyet Gazetesi 

  

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Fotoğraf ve Karikatür 

Hüseyin YAVUZ

Bu Çelik bükülmez (Fotoğrafıyla)                     

Milliyet Gazetesi 

  

GÖRSEL MEDYA (Televizyonlar - Ajanslar) / Haber, Program, Röportaj 

Röportaj kategorisinde 

Mustafa AKIN

Hipodromlardaki Anneler                

Demirören Haber Ajansı 

  

Haber kategorisinde 

Erman GÖNÜLŞEN

95. Gazi Koşusu 

TRT Spor 

  

DİJİTAL MEDYA (İnternet Siteleri - e-dergiler) / Haber, Röportaj 

Uğur YAPICI 

Gazi Koşusu tarihine geçen jokey Ahmet Çelik, 7'de 7'nin hikayesini Spor Arena'ya anlattı 

www.hurriyet.com.tr 

  

İŞİTSEL MEDYA (Radyolar) / Haber, Program, Röportaj 

Kerem Vatan

95. Gazi Koşusu Özel Yayını             

Lig Radyo    

  

NİMET ÜYKEN ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN ESERLER 

Kaan BOZDOĞAN

Türk Atçılığı Derbi için gün sayıyor         

Anadolu Ajansı 

  

Sonat BAHAR

Veliefendi'nin Hanım Ağaları 

Sabah Gazetesi 

  

Yağız Deniz BİRİCİK

Anne Sevgisi                         

beINSports 

DHA

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