TJK 2021 Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu'nda gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan TJK Başkanı Serdal Adalı, "2019 yılında aramızdan ayrılan duayen gazeteci Nimet Üyken adına düzenlediğimiz yarışmamızda kıymetli eserleriyle ödüle layık görülen basın mensuplarımıza ödüllerini vermek için bir aradayız. Tüm eserleri titizlikle değerlendirdik. TJK olarak misyonumuz Türk atçılığını geliştirmektir. Ödül almaya hak kazanan basın mensuplarını kutluyorum. Bu töreni önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Serdal Adalı'nın açılış konuşmasını ardından Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği temsilcilerinden oluşan seçici kurulun ödüle layık gördüğü isimlere ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği'ne de katkılarından dolayı Serdal Adalı tarafından ödül verildi.

Ödüle layık görülen eserler şu şekilde:

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Haber

Adil DEMİRÇUBUK

Foto Finish'le hayata döndürdü

Hürriyet Gazetesi





YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Röportaj, Araştırma, İnceleme

İnceleme kategorisinde

Zeynep BİLGEHAN

Doru Jokey'in İmparator Oğlu

Hürriyet Gazetesi

Röportaj kategorisinde

Adil DEMİRÇUBUK

Güçlü Kadın, Cesur Anne

Hürriyet Gazetesi

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Köşe yazısı, Yorum, Makale

Mehmet Yusuf MARANGOZ

Türk Lokumu: LIGHT OF DARKNESS

Bosphorse Dergisi

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Sayfa düzeni

Salih ERKAN

Bu Çelik bükülmez

Milliyet Gazetesi

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Fotoğraf ve Karikatür

Hüseyin YAVUZ

Bu Çelik bükülmez (Fotoğrafıyla)

Milliyet Gazetesi

GÖRSEL MEDYA (Televizyonlar - Ajanslar) / Haber, Program, Röportaj

Röportaj kategorisinde

Mustafa AKIN

Hipodromlardaki Anneler

Demirören Haber Ajansı

Haber kategorisinde

Erman GÖNÜLŞEN

95. Gazi Koşusu

TRT Spor

DİJİTAL MEDYA (İnternet Siteleri - e-dergiler) / Haber, Röportaj

Uğur YAPICI

Gazi Koşusu tarihine geçen jokey Ahmet Çelik, 7'de 7'nin hikayesini Spor Arena'ya anlattı

www.hurriyet.com.tr

İŞİTSEL MEDYA (Radyolar) / Haber, Program, Röportaj

Kerem Vatan

95. Gazi Koşusu Özel Yayını

Lig Radyo

NİMET ÜYKEN ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN ESERLER

Kaan BOZDOĞAN

Türk Atçılığı Derbi için gün sayıyor

Anadolu Ajansı

Sonat BAHAR

Veliefendi'nin Hanım Ağaları

Sabah Gazetesi

Yağız Deniz BİRİCİK

Anne Sevgisi

beINSports

DHA