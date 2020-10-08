TJF Başkanı Sezer Huysuz, Akio Miyajima’nın veda törenine katıldı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, görev süresi dolan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın veda törenine katıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, elçilikte gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSGM) Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, GSGM Spor Federasyonları Daire Başkanı ve eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal ile Türkiye Judo Federasyonunun mevcut başkanı Sezer Huysuz hazır bulundu.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Huysuz, görev süresinde Akio Miyajima’nın Türk judosuna önemli katkılar sağladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Miyajima ile Türkiye Judo Federasyonu olarak sıcak iş birliklerimiz oldu. Türk-Japon dostluk haftaları sürecinde federasyon binamızda bulunan salonumuzda, minikler kategorisinde Japonya Büyükelçiliği birinci ve ikinci judo turnuvalarını gerçekleştirmenin mutluluğuna yaşadık. Kendisi aynı zamanda federasyonumuza malzeme temini konusunda önemli katkılarda bulundu. Kovid-19 nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi olimpik judocularımızın, Japonya’da Şimonoseki Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına verdiği destek de unutulmayacaktır."