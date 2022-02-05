Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 78-72 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ASVEL'in başantrenörü TJ Parker, açıklamalarda bulundu.

19 top kaybıyla kazanma şanslarının kalmadığını belirten Parker, "İyi bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Maç boyunca savaştılar. Ama ayrıca 19 top kaybınız varsa Anadolu Efes'i İstanbul'da yenemezsiniz. Antrenman yapmak adına zamana ihtiyacımız var çünkü Elie Okobo olmadan farklı bir şekilde oynayacağız. Elie, 3 ay yok. Onu özleyeceğiz. Sakatlıklar ve Covid-19 ile zor bir sezon geçiriyoruz ama bu da sporun bir parçası. Oyuncularımın oyun tarzından gerçekten gurur duyuyorum. Hedefimiz daha da gelişmek. Geçen sezonu iyi geçirmiştik ki bu sezon da o sayıda galibiyet almanın peşindeyiz. Daha iyisini yapabilmeyi isteriz. Bizim için o şekilde adım adım..." ifadelerini kullandı.