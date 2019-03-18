A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Paris Nice'in sona ermesiyle birlikte World Tour takipçilerinin gözü kulağı, 5. gününü tamamlayan Tirreno Adriatico'ya dönmüş durumda. Yaklaşık 800 km'nin geride kaldığı yarışta 5. etabı kazanan isim, Astana Pro Team'den Jakob Fuglsang oldu. Danimarkalı bisikletçi, 180 km'lik parkusu 4 saat 39 dakika 32 saniyede tamamlarken, 40 saniye sonra gelen Adam Yates (Mitchelton-Scott) ikinci, 56 saniye sonra gelen Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) ise üçüncü sırayı aldı.

5. etabı ilk 10'da bitiren sporcular şu şekilde:

1 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 4:39:32

2 Yates Adam Mitchelton-Scott 0:40

3 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:56

4 Dumoulin Tom Team Sunweb 1:39

5 Pinot Thibaut Groupama - FDJ 1:53

6 Poels Wout Team Sky 1:57

7 Pedersen Mads Trek - Segafredo 2:09

8 Vuillermoz Alexis AG2R La Mondiale 2:12

9 Benoot Tiesj Lotto Soudal ,,

10 Clarke Simon EF Education First ,,

Lider Yates, genel klasmanda farkı açıyor

Mitchelton-Scott takımından Adam Yates, ikinci etaptan bu yana taşıdığı genel klasman liderliği mayosunu, 5. etap sonunda da korumaya devam ediyor. Britanyalı bisikletçi ayrıca, ikinci Primož Roglič'le arasındaki zaman farkını 7 saniyeden 25'e çıkararak, konumunu iyice sağlama almayı başardı. Bununla da yetinmeyen Yates, en iyi sprint kategorisinde de birinciliğe yükseldi. 26 yaşındaki sporcu gelecek etapta iki mayoyu birden giyemeyeceği için, en iyi sprinteri temsil eden turuncu mayoyu Jakob Fuglsang taşıyacak.

Genel klasmanda ilk 5:

1 Yates Adam Mitchelton-Scott 20:33:48

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:25

3 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 0:35

4 Dumoulin Tom Team Sunweb 1:55

5 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 2:34

Diğer lider mayoların sahipleri:

Yeşil mayo (En iyi tırmanışçı): Alexey Lutsenko (Astana)

Beyaz mayo (En iyi genç): Sam Oomen (Sunweb)

Takım sıralamasında değişiklik yok

Tirreno Adriatico'da 5. günün sonund,a takım sıralamasının zirvesinde herhangi bir değişiklik olmadı. İki Amerikan ekibi EF Education First ve Trek - Segafredo, ilk iki sırayı korumaya devam ediyorlar.

Takım sıralamasında ilk 5:

1 EF Education First 61:10:11

2 Trek - Segafredo 1:11

3 Team Sunweb 5:34

4 Lotto Soudal 8:36

5 Astana Pro Team 11:08

6. etap: Matelica - Jesi

Tirreno Adriatico'nun sondan bir önceki ayağında sporcular Matelica - Jesi etabında yarışacak. Yarışta yer alması beklenen 145 sporcu, etaba Türkiye saatiyle 13.40'ta başlayacak ve 195 km'lik parkuru tamamladıktan sonra bitiş çizgisine ulaşacak.