Tirreno Adriatico'nun 5. etabını Jakob Fuglsang kazandı

54. Tirreno Adiratico'nun 5. etabını, Astana Pro Team'den Jakob Fuglsang kazandı.

18 Mart 2019, Pazartesi 13:07
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Tirreno Adriatico'nun 5. etabını Jakob Fuglsang kazandı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Paris Nice'in sona ermesiyle birlikte World Tour takipçilerinin gözü kulağı, 5. gününü tamamlayan Tirreno Adriatico'ya dönmüş durumda. Yaklaşık 800 km'nin geride kaldığı yarışta 5. etabı kazanan isim, Astana Pro Team'den Jakob Fuglsang oldu. Danimarkalı bisikletçi, 180 km'lik parkusu 4 saat 39 dakika 32 saniyede tamamlarken, 40 saniye sonra gelen Adam Yates (Mitchelton-Scott) ikinci, 56 saniye sonra gelen Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) ise üçüncü sırayı aldı.

5. etabı ilk 10'da bitiren sporcular şu şekilde:

1   Fuglsang Jakob      Astana Pro Team      4:39:32

2   Yates Adam         Mitchelton-Scott   0:40

3   Roglič Primož      Team Jumbo-Visma   0:56

4   Dumoulin Tom      Team Sunweb      1:39

5   Pinot Thibaut      Groupama - FDJ      1:53

6   Poels Wout         Team Sky         1:57

7   Pedersen Mads      Trek - Segafredo   2:09

8   Vuillermoz Alexis   AG2R La Mondiale   2:12

9   Benoot Tiesj      Lotto Soudal      ,,

10   Clarke Simon      EF Education First   ,,

Lider Yates, genel klasmanda farkı açıyor

Mitchelton-Scott takımından Adam Yates, ikinci etaptan bu yana taşıdığı genel klasman liderliği mayosunu, 5. etap sonunda da korumaya devam ediyor. Britanyalı bisikletçi ayrıca, ikinci Primož Roglič'le arasındaki zaman farkını 7 saniyeden 25'e çıkararak, konumunu iyice sağlama almayı başardı. Bununla da yetinmeyen Yates, en iyi sprint kategorisinde de birinciliğe yükseldi. 26 yaşındaki sporcu gelecek etapta iki mayoyu birden giyemeyeceği için, en iyi sprinteri temsil eden turuncu mayoyu Jakob Fuglsang taşıyacak.

Genel klasmanda ilk 5:

1   Yates Adam         Mitchelton-Scott         20:33:48

2   Roglič Primož      Team Jumbo-Visma         0:25

3   Fuglsang Jakob      Astana Pro Team            0:35

4   Dumoulin Tom      Team Sunweb            1:55

5   Alaphilippe Julian   Deceuninck - Quick Step      2:34

Diğer lider mayoların sahipleri:

Yeşil mayo (En iyi tırmanışçı): Alexey Lutsenko (Astana)

Beyaz mayo (En iyi genç): Sam Oomen (Sunweb)

Takım sıralamasında değişiklik yok

Tirreno Adriatico'da 5. günün sonund,a takım sıralamasının zirvesinde herhangi bir değişiklik olmadı. İki Amerikan ekibi EF Education First ve Trek - Segafredo, ilk iki sırayı korumaya devam ediyorlar.

Takım sıralamasında ilk 5:

1   EF Education First   61:10:11

2   Trek - Segafredo   1:11

3   Team Sunweb       5:34

4   Lotto Soudal      8:36

5   Astana Pro Team   11:08

6. etap: Matelica - Jesi

Tirreno Adriatico'nun sondan bir önceki ayağında sporcular Matelica - Jesi etabında yarışacak. Yarışta yer alması beklenen 145 sporcu, etaba Türkiye saatiyle 13.40'ta başlayacak ve 195 km'lik parkuru tamamladıktan sonra bitiş çizgisine ulaşacak.

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