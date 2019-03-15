A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

İtalya'nın iki deniz arası bisiklet yarışı Tirreno - Adiratico'da 2. gün sona erdi. 159 sporcunun katılımıyla başlayan 195 km'lik Camaiore - Pomarance etabını, 4 saat, 48 dakika 9 saniyede tamamlayan Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), günün birincisi oldu. CCC'den Greg Van Avermaet ikinci, EF Education First'ten Alberto Bettiol ie podyumun üçüncü basamağında kendine yer buldu.

Genel klasman liderliği Adam Yates'e geçti

İkinci günün ardından Tirreno-Adriatico'nun genel klasman sıralamasında da bir takım değişiklikler meydana geldi. Toplamda 5 saat 10 dakika 34 saniyeyle en iyi süreyi yapan Mitchelton-Scott bisikletçisi Adam Yates, genel klasman liderinin giydiği mavi mayoyu takım arkadaşı Michael Hepburn'den devraldı.

Genel klasmanda ilk 5 sıra şöyle şekillendi:

1 Yates Adam Mitchelton-Scott 5:10:34

2 Bookwalter Brent Mitchelton-Scott ,,

3 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:07

4 De Plus Laurens Team Jumbo-Visma ,,

5 Kragh Andersen Søren Team Sunweb 0:22

Etabı kazandı turuncu mayoyu kaptı

Etabı lider olarak tamamlayan Julian Alaphilippe, hem en iyi sprinterlere verilen turuncu mayoyu, hem de en iyi tırmanışçı tarafınan giyilen yeşil mayoyu kazandı. Fransız bisikletçi kural gereği iki mayodan yalnızca turuncu mayoyu giyebileceği için, yeşil olanı Cofidis sporcusu Natnael Berhane bugünkü etapta sırtına geçirecek. Genç kategorisinin lideri Jumbo-Visma'dan Laurens De Plus ise beyaz mayoyla mücadele edecek.

Takımlarda liderlik Jumbo-Visma'nın

Camaiore › Pomarance etabındaki sonuçların ardından, takım klasmanında yeni lider Jumbo-Visma oldu. Hollanda ekibini, 15 saniye gerisinden takip eden Sunweb ise ikinci sırada yer alıyor.

Takım klasmanında ilk 5 sıra:

1 Team Jumbo-Visma 14:46:59

2 Team Sunweb 0:15

3 Deceuninck - Quick Step 1:00

4 UAE-Team Emirates 1:12

5 Bahrain Merida 1:14

Sagan lastik patlattı

İlk etapta yola giren yaya nedeniyle iki sporcusu kazan yapan BORA hansgröhe'nin başı şansızlıklardan kurtulmuyor. Bu kez de takımın yıldız ismi Peter Sagan, son 15 km'yle girilirken lastiğinin patlaması sonucu yarışın çok arkasına düştü. Slovak sporcu, etabı ancak 155. sırada tamamlayabildi.

3. etap: Pomarance - Foligno

Tirreno Adiratico'nun 3. gününde sporcular, Pomarence'den Foligno'ya doğru pedal çevirecekler. 226 km'yle yarışın en uzun parkuru olan bu etap, Türkiye saatiyle 12.50'de başlayacak. 159 sporcunun bu etapta yer alması bekleniyor.