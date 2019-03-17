Tirreno - Adriatico'da 4. günün galibi Alexey Lutsenko

54. Tirreno Adriatico'nun 4. etabını, Astana'dan Alexey Lutsenko kazandı. Mitchelton-Scott'tan Adam Yates ise genel klasmanda liderliğini sürdürüyor.

17 Mart 2019, Pazar 14:45 Son Güncelleme:
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Tirreno - Adriatico'da 4. günün galibi Alexey Lutsenko

İtalya'nın "İki deniz arası" yarışı 54. Tirreno - Adriatico'ta 4. gün sona erdi. 221 km'lik Foligno - Fossombrone etabını, 5 saat 16 dakika 29 saniyede tamamlayan Astana bisikletçisi Alexey Lutsenko, günün kazananı olmayı başarırken, Team Jumbo-Visma'dan Primož Roglič ikinci, Mitchelton-Scott'tan Adam Yates ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

4. etabın ilk 10'u şu şekilde:

1   Lutsenko Alexey   Astana Pro Team   60   50   5:16:29

2   Roglič Primož   Team Jumbo-Visma   25   30   ,,

3   Yates Adam   Mitchelton-Scott   10   18   ,,

4   Fuglsang Jakob   Astana Pro Team      13   ,,

5   Formolo Davide   BORA - hansgrohe      10   0:09

6   Bettiol Alberto   EF Education First      7   0:23

7   Clarke Simon   EF Education First      4   ,,

8   Benoot Tiesj   Lotto Soudal      3   ,,

9   Alaphilippe Julian   Deceuninck - Quick Step      2   ,,

10   Poels Wout   Team Sky      1   ,,

Yates liderliğini korudu

Mitchelton-Scott'ın Britanyalı bisikletçisi Adam Yates, iki etaptır yarışın genel klasman liderlerine verilen mavi mayoyu taşıyor. 26 yaşındaki sporcu, dün aldığı 3'üncülükle birlikte genel klasman sıralamasındaki liderliğini korumayı başardı.

Tirreno Adriatico'nun genel klasman sıralamasında ilk 5:

1   Yates Adam         Mitchelton-Scott         15:53:42

2   Roglič Primož      Team Jumbo-Visma         0:07

3   Dumoulin Tom      Team Sunweb            0:50

4   Alaphilippe Julian   Deceuninck - Quick Step      0:56

5   Oomen Sam         Team Sunweb            ,,

Diğer lider mayoların dağılımı ise şu şekilde:

Turuncu mayo (En iyi sprinter): Mirco Maestri (Bardiani - CSF)

Yeşil mayo (En iyi tırmanışçı): Alexey Lutsenko (Astana)

Beyaz mayo (En iyi genç): Sam Oomen (Sunweb)

Takımlarda zirve Amerikalıların

Tirreno Adiratico'nun takım klasmanında ilk iki sırayı Amerikan takımları ele geçirmiş durumda. EF Education First ilk sırada yer alırken, ikinci Trek - Segafredo ise 2 dakika 15 saniye geride yer alıyor.

Takımlarda ilk 5:

1   EF Education First   47:01:26

2   Trek - Segafredo   2:15

3   Lotto Soudal      4:53

4   Team Sunweb       5:49

5   Astana Pro Team   6:20

5 kişi tamamlayamadı, 3 kişi zaman limitini aştı

Etaba başlayan 159 sporcudan 8'i yarışa veda etmek zorunda kaldı. 3'ü, birinciden 40 dakika sonra bitiş çizgisine ulaşarak zaman limitni aşarken, 5 ise o çizgiyi hiç göremedi.

OTL   Arslanov Ildar   Gazprom-RusVelo               42:41

OTL   Kurianov Stepan   Gazprom-RusVelo               ,,

OTL   Maronese Marco   Bardiani - CSF               40:03

DNF   Thomas Geraint   Team Sky                  -

DNF   Claeys Dimitri   Cofidis, Solutions Crédits      ,,

DNF   Boswell Ian      Team Katusha - Alpecin         ,,

DNF   Bouwman Koen   Team Jumbo-Visma            ,,

DNF   Edmondson Alex   Mitchelton-Scott            ,,

5. etap: Colli al Metauro - Recanati

Tirreno Adriatico'nun 5. gününde sıra Colli al Metauro › Recanati etabına geldi. 151 sporcunun mücadele edeceği 180 km'lik yarış, Türkiye saatiyle 14.05'te başlayacak.


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