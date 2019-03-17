İtalya'nın "İki deniz arası" yarışı 54. Tirreno - Adriatico'ta 4. gün sona erdi. 221 km'lik Foligno - Fossombrone etabını, 5 saat 16 dakika 29 saniyede tamamlayan Astana bisikletçisi Alexey Lutsenko, günün kazananı olmayı başarırken, Team Jumbo-Visma'dan Primož Roglič ikinci, Mitchelton-Scott'tan Adam Yates ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

4. etabın ilk 10'u şu şekilde:

1 Lutsenko Alexey Astana Pro Team 60 50 5:16:29

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 25 30 ,,

3 Yates Adam Mitchelton-Scott 10 18 ,,

4 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 13 ,,

5 Formolo Davide BORA - hansgrohe 10 0:09

6 Bettiol Alberto EF Education First 7 0:23

7 Clarke Simon EF Education First 4 ,,

8 Benoot Tiesj Lotto Soudal 3 ,,

9 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 2 ,,

10 Poels Wout Team Sky 1 ,,

Yates liderliğini korudu

Mitchelton-Scott'ın Britanyalı bisikletçisi Adam Yates, iki etaptır yarışın genel klasman liderlerine verilen mavi mayoyu taşıyor. 26 yaşındaki sporcu, dün aldığı 3'üncülükle birlikte genel klasman sıralamasındaki liderliğini korumayı başardı.

Tirreno Adriatico'nun genel klasman sıralamasında ilk 5:

1 Yates Adam Mitchelton-Scott 15:53:42

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:07

3 Dumoulin Tom Team Sunweb 0:50

4 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 0:56

5 Oomen Sam Team Sunweb ,,

Diğer lider mayoların dağılımı ise şu şekilde:

Turuncu mayo (En iyi sprinter): Mirco Maestri (Bardiani - CSF)

Yeşil mayo (En iyi tırmanışçı): Alexey Lutsenko (Astana)

Beyaz mayo (En iyi genç): Sam Oomen (Sunweb)

Takımlarda zirve Amerikalıların

Tirreno Adiratico'nun takım klasmanında ilk iki sırayı Amerikan takımları ele geçirmiş durumda. EF Education First ilk sırada yer alırken, ikinci Trek - Segafredo ise 2 dakika 15 saniye geride yer alıyor.

Takımlarda ilk 5:

1 EF Education First 47:01:26

2 Trek - Segafredo 2:15

3 Lotto Soudal 4:53

4 Team Sunweb 5:49

5 Astana Pro Team 6:20

5 kişi tamamlayamadı, 3 kişi zaman limitini aştı

Etaba başlayan 159 sporcudan 8'i yarışa veda etmek zorunda kaldı. 3'ü, birinciden 40 dakika sonra bitiş çizgisine ulaşarak zaman limitni aşarken, 5 ise o çizgiyi hiç göremedi.

OTL Arslanov Ildar Gazprom-RusVelo 42:41

OTL Kurianov Stepan Gazprom-RusVelo ,,

OTL Maronese Marco Bardiani - CSF 40:03

DNF Thomas Geraint Team Sky -

DNF Claeys Dimitri Cofidis, Solutions Crédits ,,

DNF Boswell Ian Team Katusha - Alpecin ,,

DNF Bouwman Koen Team Jumbo-Visma ,,

DNF Edmondson Alex Mitchelton-Scott ,,

5. etap: Colli al Metauro - Recanati

Tirreno Adriatico'nun 5. gününde sıra Colli al Metauro › Recanati etabına geldi. 151 sporcunun mücadele edeceği 180 km'lik yarış, Türkiye saatiyle 14.05'te başlayacak.



