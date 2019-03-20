Tirreno - Adriatico hatayla başladı, hatayla bitti

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

54. Tirreno - Adriatico sportif anlamda müthiş bir heyecana sahne olurken, organizasyonda ise hem ilk gün hem de son gün yaşanan iki büyük aksaklık göz ardı edilebilecek gibi değildi.

BORA - hansgröhe sporcuları büyük tehlike atlattı

Yarış, ilk gün 21,5 km'lik takım zaman karşı etapla başladı. BORA - hansgröhe takımı kendi turunun henüz 4. dakikasındayken, takım sporcuları Oscar Gatto ile Rafal Majka, parkura aniden giren bir yayaya son sürat çarparak ciddi bir kaza yaşamışlardı. Kaza anının görüntüleri izlendiğinde, parkurun güvenliğini sağlamakla görevli kişilerin, yolun hemen karşısındaki yayayı uyarmak yerine kendi aralarında sohbet ettikleri görülmüştü.

Son gün hatası podyumu karıştırdı!

İlk gün meydana gelen ciddi aksaklığın ardından, ikinci büyük hata ise son gün podyumunda yaşandı. Genel klasmanı ilk 3 sırada tamamlayan sporcuların ödüllerinin verildiği podyum seromonisinde, şampiyon bisikletçi Primož Roglič'e, üzerinde kendi takımı Jumbo Visma'nın değil, ikinci Adam Yates'in takımı Mitchelton-Scott'ın logosunun yer aldığı mavi mayo giydirilmeye çalışıldı. Hatayı ilk olarak, yarış üçüncüsü Jakob Fuglsang fark etti. Danimarkalı sporcu, yetkilileri uyarmaya çalışsa da kendisinin bu çabasını anlayamayan podyum görevlileri mayoyu Rogliče'e götürdü. Fuglsang bu kez, Roglič'e durumu anlattı. Meslektaşının ikazını anlayan ve mayonun üstündeki yanlış logoyu gören Roglič, mayoyu giyemeyeğini söyleyince hata geç de olsa organizasyon tarafından fark edildi. Canlı yayında, milyonlarca insanın gözü önünde cereyan eden bu olay nedeniyle Roglič ilk etapta zafer pozunu üzerinde lider mayo olmadan vermek zorunda kaldı. Yarışın simge ödülü Poseidon Tridenti ise, hemen tedarik edilen ve Jumbo Visma'nın takım logosu bulunan mavi mayo giydirildikten sonra Roglič'e verildi.