Boğaz bölgesinde ve çevresinde meydana gelen tiroid nodülleri, farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen hastalıklardan biridir. İnsanlarda görülme durumu ortalama olarak ele alınabilir. Tiroid modellerinden bazıları iyi huylu ve zararsız bazıları ise önemli risk faktörleri taşıyabilmektedir.Özellikle %5 veya gibi oranlar üzerinden kanser riski ortaya çıkarabiliyor. Bu sebepten çok dikkat edilmeli ve gerekli belirtiler üzerinden doktora başvurulmalıdır. Zamanında teşhis ve tedavi yaşanabilecek olası büyük sorunların önüne geçer.

Tiroid nodülü nedir?

Tiroid dokusu içerisinde meydana gelen pek çok yapıda ve büyüklüklerde ortaya çıkan anormal yumru ve kitlelere tiroid nodülü denir. Genelde büyük bir çoğunluğu iyi huyludur ve herhangi bir zararı yoktur. Ancak tehlikeli boyutlara ulaşabilecek durumlar karşısında zamanında müdahale büyük öneme sahiptir.

Genelde 2 cm çapa kadar tam olarak belli olmayan tiroid nodülü, bu noktadan sonra çıplak gözle fark edilecek noktaya ulaşır. Tiroid nodülleri tek başına problem yaratabileceği gibi, farklı hastalıklar üzerinden de önemli sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Dikkat edilmeli ve uzman doktor kontrolüyle tetkikler üzerinden tedavi edilmelidir.

Tiroid nodülü belirtileri nelerdir?

Bazı nedenlerden dolayı tiroid nodülü ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenler özellikle boğaz bölgesinde belli başlı bazı belirtiler üzerinden kendini gösterir. Tiroid nodülü çok küçük yapıdayken pek fazla anlaşılmaz. Ancak belli bir çapa ve boya geldiğinde farklı belirtiler üzerinden anlamak mümkün.

- Boyun bölgesinde dolgunluk ve şişkinlik,

- Boyun bölgesinde yaşanan ağrılar,

- Boyunda rahatsızlık hissi,

- Ses kısıklığı veya çatallanma problemi,

- Nefes alma ile beraber yutkunma konusunda güçlük,

Bu gibi belirtiler özellikle kronik noktaya ulaştığında mutlaka hemen doktora başvurulmalıdır. Zamanında müdahale ile beraber ele alınan farklı tedaviler üzerinden hastalık çözüme kavuşturulabilir. Özellikle ’a kadar kanser olma ihtimali nedeniyle, mutlaka gerekli önlemler alınması gerekir.

Tiroid nasıl anlaşılır?

Kesin tanı ve teşhis konulabilmesi için tiroit konusunda ele alınması gereken belli başlı teknikler yer alır. Uzman doktor kontrolünde yapılan testler, modelin durumunu ve kesin tanısını ortaya çıkarır. Boğaz bölgesinde gerçekleştirilen bu testler kısa sürede problemin kaynağının ne olduğunu gösterir. Tabii bundan önce boğaz bölgesinde meydana gelen bazı belirtiler ile beraber tiroid anlaşılabilmektedir. Özellikle boyun bölgesinde şişkinlik ve dolgunluk, bazı ağrılar ya da ses kısılması gibi durumlar tiroid problemi ne olduğunu anlatır.

Tiroid ve kansızlık nasıl anlaşılır?

Kansızlık diğer bir ismiyle demir eksikliği olarak öne çıkmaktadır. Bunun pek çok sebebi olduğunu söylemek mümkün. Folik asit ve B12 eksikliği, demir eksikliği ya da buna bağlı olarak pek çok unsurdan bahsetmek mümkün. Ancak bazı durumlar ele alınmak suretiyle tiroid üzerinden kansızlık durumunun anlaşılabileceği söylenebilir.

- Ciltte solgunluk,

- Vücutta güçsüzlük ve yorgunluk,

- Konsantrasyon sorunu,

- Baş ağrıları,

- El ve ayaklarda uyuşma ile hissizlik,

- Sinirlilik durumu,

- Kulakların uğuldaması,

- Ağız kenarında yaralar ile dudak bölgesinde çatlamalar,

- Saçlarda dökülme problemi,

- Tırnakların çabuk yıpranması ve kırılması,

Bu gibi unsurlardan bazıları kronik olarak ortaya çıktığında kansızlık meydana geldiğini anlamak mümkün.

Tiroid nodülü belirtilerinde neler yapmak gerekir?

Özellikle 2 cm çapından daha büyük noktaya ulaştığında tiroid nodülü artık gözle görülebilir noktaya ulaşmaktadır. Bu dönemlerde ya da bundan öncesi veya sonrası için yukarıda verilen belirtilere dikkat etmek gerekir. Bu belirtiler sürekli olarak yaşanıyorsa mutlaka hemen doktora başvurulması gerekmektedir. Zamanın ele alınacak olan teşhis ve tedavi hayat kurtarıcı önlemlerin öne çıkarılmasına fırsat tanır.