Tiroid kanseri, tiroid bezinde yer alan hücrelerin kanserli hücrelere dönüşmesiyle meydana gelen bir kanser türüdür. Tiroid kanserlerinin yer aldığı nokta boyun bölgesidir. Bu bölgede kanserli hücre bir kitle ya da tiroid bezinde bir nodül olarak ortaya çıkar. Bu kitle ortalama olarak bir bezelye tanesi ile bir ceviz büyüklüğünde olabilir. Soğuk ve sıcak şeklinde iki türü bulunur. Bu türler arasında soğuk olanı oldukça ciddi bir rahatsızlıktır. Çünkü bu nodüllerin yaklaşık kanserleşmektedir.

Tiroid kanserinde risk altında olanlar

Tiroid bezi ile alakalı olarak gelişim gösteren 3 farklı hastalık söz konusudur. Bu hastalıklar,

- Guatr,

- Tiroid iltihaplanması,

- Tiroid kanseridir.

Tiroid bezi ile ilgili hastalıklarda en fazla görülen hastalık ise tiroid nodülleridir. Ülkemizde özellikle iyot yönünden az beslenen tüm bölgelerimizde guatr hastalığı daha sık şekilde yaşanır. Hastalığın seyrinde ve başlangıcında cinsiyet farklılığı da çok önemlidir. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda özellikle cinsiyet dağılımına bakıldığında kadınların erkeklere göre daha fazla risk altında olduğu görülmektedir. Ama en fazla risk altında olanlar ise iyot bakımından az beslenenlerdir.

Tiroid kanseri belirtileri nelerdir?

Tiroid kanserinin belirtileri ilk olarak kişilerde guatr hastalığının ortaya çıkması ile anlaşılır. Bu rahatsızlığın belirtileri arasında ise;

- Boyun kısmında şişlik,

- Yutkunmada ve nefes almada zorluk,

- Fazla kilo artışı,

- Sinirli ve stresli bir hal,

- Cildin kuruması,

- Saçlarda dökülme ve zayıflıktır.

Guatr fazla şekilde büyüdüğü zaman ise bu belirtilerin haricinde dışarıdan bakıldığında dahi hastalık anlaşılabiliyor. Belirtiler çok net olmakla beraber aslında Tiroid bezi, hormonları çok fazla bozan bir salgıdır. Yani bu bezlerin fazla ya da az salgılanması sonucunda hormon dengesi anında bozulur ve metabolizma bu durumdan ciddi şekilde etkilenir. Tüm organ sistemleri bu dengesizliği hissettiği gibi kan kolesterol seviyesinde dengesizlikler ve cinsel yaşantı ile ilgili isteksizlikler de artar.

Tiroid az çalışmasının belirtileri neler?

Bireylerde tiroid bezinin az çalışması sonucunda ortaya bazı sağlık problemleri çıkar. Bu problemler aslında tiroid bezinin az çalıştığına dair belirtilerdir. Tiroid bezlerinin az çalışması sonucunda ortaya şu belirtiler çıkmaktadır;

- Halsizlik,

- Sürekli yorgunluk,

- Stres,

- Sürekli uykusuzluk,

- Uyuma isteği,

- Kabızlık,

- Adetlerde düzensizlik,

- Hamile kalamama,

- Ayaklarda ödem,

- Unutkanlık ve konsantre olamama durumu,

- Cinsel hayatta isteksizlik.

Tiroid bezi neden az çalışır?

Tiroid bezinin az çalışma durumu kesin olarak belirlenememiştir. Fakat vücut tiroid hücresine karşı kendi kendine antikor geliştirir. Geliştirilen bu antikorlar sonucunda ortaya tiroid hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalık çoğunlukla genetik özelliği bulunan bir hastalık türüdür. Tiroid hastalığı kendi kendisini geliştirdikten sonra her yıl sürekli artan tiroid yetmezliği meydana gelir. Bu hastalığa ise hipotiroidi adı verilir.

Tiroid kanserinde tanı

Yeni başlayan guatrlarda genellikle uzman hekimin el ile yaptığı muayene yeterli olmaktadır. Bu muayene türüne ilave olarak hastalığın ve kanserin teşhisi bazı kan testlerine ihtiyaç duyulur. Kan testlerinde T3, T4, TSH seviyeleri ile tiroid sintigrafisine ait test uygulanır. Yapılan testler sonucunda tiroid kanseri tanısı da konulabilir.

Tiroid kanserinde türler

Tiroid kanserinde 4 farklı tip kanser görülmektedir. Bunlar;

- Papiller Tip Kanser,

- Folliküler Tip Kanser,

- Medüller Tip Kanser,

- Anaplastik Tip Kanserdir.

Bu kanser türlerine göre uygulanan tedavi şekli ve süresi de değişiklik göstermektedir. Özellikle kanserin türü ve evresi tedavi şeklinin belirlenmesinde çok büyük bir rol oynar.