Tiroid hormonlarının sentezi için görev alan bir protein olan tiroglobulin tiroid bezi hücreleri tarafından sağlanan bir yapıdır. Genelde sağlıklı kişinin vücut yapısında yoğun şekilde bulunmayan bu yapı, tiroid moleküllerine özgü bir proteindir. Belirli bir referans aralığı bulunmaktadır ve bu aralığının düşüklüğü ya da yüksekliği belli başlı bazı hastalık sorunlarını gösterebilmektedir. Böyle durumlarda yapılan kan testi ile beraber tiroglobulin miktarı ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak tedavi yöntemleri uzman doktor tarafından ele alınmaktadır.

Tiroglobulin (TG) nedir, normal değeri kaç olmalı?

TG olarak da bilinen tiroglobulin tiroid hormonu taşımakta olan tiroid tarafından salgılanan bir proteindir. Özellikle Tiroid bezi yapan tek organ olarak öne çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı tiroid hücrelerin olup olmadığını anlamak için tiroglobulin testi büyük öneme sahiptir. Yapılan basit bir kan testi ile beraber bu değer anlaşılabilmektedir. Özellikle bütün tiroid alınması ile beraber tiroglobulin seviyesinin sıfıra yaklaşması gerekmektedir.

Ele alınan bu test ile beraber akla gelebilecek pek çok farklı kanser türü için bilgi elde edilmektedir. Özellikle yaşananlardan biri tiroglobulin çıkarıldıktan sonra TG seviyesinin artma tehlikesidir. Bu durumda hastalığın tekrarlama durumu ile beraber, yayılmaya yani metastas gerçekleşmeye başlayarak istenmeyen noktaya gelebilmektedir. Böyle durumlar için periyodik olarak test yapılır ve buna uygun şekilde teşhis ve tanı uzman doktor bünyesinde ele alınır.

Buna bağlı olarak sağlık bir insanın vücut yapısında referans aralığı olarak bir TG değeri bulunmaktadır. Normal kişilerde tiroglobulin değeri olarak ele alınan referans aralığı, ‘33 ng/ml’nin altında’ bir değer olması gerekmektedir. Aynı zamanda Tiroid bezi çıkarılmış olan bireylerde ise bu değer 0.1 ng/ml olarak ölçülmektedir.

Tiroglobulin (TG) yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

TG yüksekliği veya düşüklüğü için bu duruma ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Zira tiroglobulin düşüklüğü herhangi bir hastalık nedeni olarak öne çıkmaz. Fakat tiroglobulin yüksekliği ile beraber Tiroid hormonları ile ilgili olan Otoimmün hastalıkların ortaya çıkma durumunu meydana getirmektedir. Bu doğrultuda TG değerinin referans aralığının üzerine çıktığı zamanlarda belli başlı bazı hastalıklardan bahsetmek mümkün.

- Haşimato hastalığı,

- Graves hastalığı,

- Tiroid kanserleri,

- Lupus hastalığı,

- Subakut tiroidit,

- De quervain tiroiditi,

- Şeker hastalığı,

Bu gibi tehlikeli durumlar TG yükseldiği zaman ortaya çıkmaktadır. Özellikle bağışıklık sisteminin düştüğü ve tiroid bezine saldırdığı durumlarda yaşanan hastalıklar ile beraber, kanserli hücrelerin yükselmesi üzerinden pek çok problem yaşanabilmektedir. Tiroid hormonları ile ilgili olan hastalıklar üzerinden TG değeri yükselmekte ve hayati risk faktörü taşıyacak problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Tiroglobulin (TG) değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Tiroglobulin yani TG değerinin ölçülmesi ile beraber belli başlı bazı unsurlar öne çıkar. Bunların başında tiroid hastalıklarının belirlenmesi ve buna göre teşhis ile beraber tedavi yöntemlerinin ele alınmasıdır. Aynı zamanda bazı tiroid kanserleri için teşhis noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Tabii belirli bir referans aralığı bulunan TG değeri yaşanabilecek olası durumlar karşısında düşüklüğü ya da yüksekliği söz konusu olabilmektedir.

Genel olarak düşüklük yaşandığı zaman kişinin sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Hatta çoğu zaman tiroit bezlerinin alınması ile beraber TG değeri sıfıra yakın bir noktaya ulaştırılır. Böyle durumlarda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Kişinin sağlıklı değeri ulaşması sağlanır. Çünkü normal bir insanın TG değeri 33 ng/ml’nin altına inmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu yükseklik olduğunda birçok hastalıktan bahsetmek mümkündür. Özellikle kanser ve benzeri ölümcül hastalıklar için TG değeri üzerinden kan testi ile beraber netice ortaya çıkmaktadır.

Böyle durumlarda mutlaka Hemogram yani kan sayımı ile beraber TG değerinin anlaşılması gerekmektedir. Laboratuvar ortamında gerçekleşen test ile beraber uzman doktor hastalığın kaynağına bulunmaktadır. Daha sonra gerekli olan teşhis ve tanı ile beraber tahlili üzerinden belli başlı bazı tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınır.