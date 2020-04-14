Tırnak kenarının ve tırnak köşelerinin yumuşak et içerine batması tırnak batması olarak adlandırırlar. Tırnak batması çok sık görülen bir durumdur. En çok başparmak üzerinde meydana gelir. Oluştuğu tırnakta çok fazla ağrı hissedilebilir. Tırnak batmasına ne iyi gelir? Tırnak batmasını rahatlatmak ve geçirmek için öneriler nelerdir? İşte tırnak batması ile ilgili bilgiler. Tırnak batması olan parmakta şişme, kızarıklık ve ağrı meydana gelir. Çoğunlukla tırnak batması geçici olmaktadır ve evde yapılacak olan tedavi yöntemleri ile giderilebiliyor. Fakat batan tırnakta ağrı şiddetliyse ya da ağrı yayılma gösteriyorsa oluşabilecek komplikasyonlardan kaçınabilmek için mutlaka profesyonel bir yardım alınmalıdır. Eğer tırnak batması yaşayan kişi damar sertliği, diyabet gibi ayağa kan gidişini zayıflatan sağlık sorunlarından biri varsa tırak batmasının bir komplikasyon oluşturma olasılığı daha yüksektir.

Tırnak batmasına ne iyi gelir?

Tırnak batmasını daha hızlı olarak geçirebilmek için belirli önlemler alınabilmektedir. Tırnak batmasına iyi gelecek olan bazı yöntemlerin uygulanması ile etkili sonuçlar elde edilebilir. Tırnak batmasına iyi gelecek yöntemler:

Ayak tırnağı alt kısmına mumlu bir diş ipi veya pamuk koyabilmek tırnak batmasının iyileşmesine yardımcı olur. Ayaklar gün içerisinde 3 ya da 4 defa yaklaşık 20 dakikalık bir süre ılık su içerisinde bekletilmelidir. Ardından ise batık olan tırnağın kenar kısmının altına bir miktar mumlu diş ipi ya da temiz pamuk yerleştirilebilir. Bu uygulamayı yapmak tırnağın uzarken cilt üzerinde uzayıp, cilt altına batmamasını sağlar.

Ayaklar mutlaka sürekli kuru tutulmalıdır. Nemli veya ıslak olan ayaklar kurutulmalıdır.

Tırnak batmasının geçtiği zamana kadar hiç kesilmemelidir, tırnağın uzamasına izin verilmelidir.

Enfeksiyonu geçirebilmek için antibiyotikli kremler kullanılabilir. Eğer antibiyotikli kremler kullanılıyorsa kremi tırnağa sürdükten sonra tırnak bandaj ile kapatılmalıdır.

Ayakkabı tercihi mutlaka rahat olmalıdır. Tırnak batmasına dair şikayetler devam ediyorsa sandaletler veya burnu açık olan ayakkabılar giyilmelidir.

Naproksen sodyum, ibuprofen, asetaminofen gibi ağrı kesici ilaçların kullanılması tırnak batması ağrını geçirmeye yardımcı olacaklardır.

Tırnak batmasını rahatlatmak ve geçirmek için öneriler

Tırnak batmasını iyileştirebilmek için evde uygulanabilecek olan çok kolay yöntemler bulunmaktadır. Fakat tırnak batmasını evde uygulanan yöntemler ile geçmesi sağlanamıyorsa parmakta ağrı, şişlik, ısı ve hassasiyet artışı görülüyorsa ve parmaktan irin akıyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir. Doktor tarafından muayene edilen parmaktaki bu belirtiler enfeksiyon belirtileri olarak gözlemlendiği için antibiyotik tedavisi uygulanır. Hatta suruma göre doktor tırnağın bir kısmını ya da tamamını çıkarabilmektedir. Fakat belirtilerde herhangi bir ilerleme yok ise evde tırnak batması kolayca tedavi edilebilmektedir. Evde tırnak batması için kullanılabilecek yöntemler:

Törpü: Tırnaklar kesildiği sırada et ile tırnak kenarının birleştiği yerde sivri tırnağın bırakılması tırnak batmasını tetiklemektedir. Bu nedenle tırnak batmasının oluşmasına eğilimli olan bireyler tırnak kestikten sonra mutlaka tırnaklarını törpülemelidirler. Özellikle tırnakların kenar kısımları mutlaka törpülenmeli ve oval bir şekil verilmelidir. Tırnaklara törpü yapmak çok önemlidir.

Tuzlu Su: Tırnak battığında tırnak batması yaşanan bölgede enfeksiyon oluşmaması için tuzlu su kullanılabilir. Tuzlu su tırnaklarda enfeksiyon oluşmasını engeller. Ayrıca tuzlu su tırnağı yumuşatacaktır ve bu şekilde ağrı hissini azaltacaktır. Ilık bir su içerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz eklenerek, batık tırnak bu su içerisinde mutlaka 20 dakika kadar bekletilir. Günde iki defa tuzlu su tırnak batması için uygulanmalıdır.

Pamuk: Tırnaktaki batan uç kısım ile deri arasında minik pamuk parçası yerleştirilerek rahatlama sağlanabilir. Pamuk bu bölgenin tamponu olarak görev yapar ve batığın meydana geldiği yerde ağrıyı azaltır ve batığın şiddetini azaltır. Tırnağın batmış olan kısmı biraz havaya kaldırılarak arada oluşan boşluğa pamuk yerleştirilir. Bu işlem sırasında biraz ağrı yaşanabilir. Eğer işlemi ayak bir süre su içerisinde bekletildikten sonra yapılırsa daha az ağrı hissedilecektir. Fakat pamuk yöntemi batığın henüz başındayken yapılmalı çok ilerlediğinde yapılmamalıdır.

Enfeksiyon: Tırnak batması sebebi ile ortaya çıkan şikayetleri azaltabilmek için bölgenin sürekli olarak temiz tutulması gerekmektedir ve enfeksiyonlara karşı sürekli korunması gerekmektedir. Bölgede enfeksiyon meydana gelirse ağrı çok şiddetlenecektir ve yürümek zorlaşacaktır. Bu nedenle batık bölgesi düzenli olarak anti bakteriyel sabunlar ile yıkanmalıdır. Yıkanan bölge mutlaka ama mutlaka tamamen kurutulmalıdır. Ayrıca bu bölgede enfeksiyon önleyici merhemler kullanılabilir. Merhem bu bölgeye sürülüp üzeri kapatılmalıdır.

Doğal Yağlar: Batığın oluştuğu yer ve tırnakta sertleşmiş deri bulunuyorsa ağrı şiddeti giderek artacaktır. Derinin sertleşmesini önleyebilmek için tırnağın battığı bölge doğal yağlar kullanılarak yumuşatılmalıdır. Çay ağacı yağı ve zeytinyağı tırnak derisini yumuşatmak için kullanılacak en etkili olan yağlardadır. Kullanılacak olan doğal yağ parmaklar ile iyice deriye yedirilmelidir. Masaj hareketleri yapılarak işlemin daha etkili olması sağlanır. Ortalama olarak 2 saat kadar yağ deri üzerinde belirtilmelidir. Doğal yağlar ihtiyaç oldukça birkaç defa bir gün içerisinde kullanılabilir.

Kekik Çayı: Birçok soruna karşı şifa olacak olan bir çaydır. Enfeksiyonlar ve iltihaplara karşı kullanılabilecek bir çaydır. Bir fincan kadar kaynatılmış su içerisine iki yemek kaşığı kadar kekik karıştırılıp, beş dakika kadar demlenmesi beklenilir. Batığın oluştuğu bu bölge hazırlanmış olan çay içerisinde yaklaşık on dakika gibi bir süre ile bekletilebilir. Gün içerisinde 3 ya da 2 defa bu işlem aralıklı olarak tekrarlanabilir.