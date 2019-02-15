Tiriel Luka Abramovic’in gözü olimpiyatlarda

Abramovic:"Türkiye’yi Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları’nda temsil etmek istiyorum. Pekin’e kadar kendimi geliştirmek için vaktimiz var"

Bosna Hersek’te düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2019) yarışan Hırvat asıllı milli kayakçı Tiriel Luka Abramovic, hedefinin 2022 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Alp disiplini dalında yarışan 17 yaşındaki kayakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, neden Türkiye’yi seçtiğini ve uzun vadede hedeflerini anlattı.

Ana vatanı Hırvatistan’ın kayak milli takımından çıkarıldığı 2017’de kendini adeta bir çıkmazın içinde bulduğunu söyleyen Abramovic, aradığı şansı Türkiye’nin kendisine sunduğunu kaydetti.

Abramovic, kendini geliştirmesi ve antrenman yapabilmesi için Türkiye

Kayak Federasyonunun tüm koşulları sunduğunu belirterek, "Kayak, pahalı bir

spor. Dolayısıyla Türkiye bana bu imkanları sunmasaydı, bu sporu bırakmak zorunda

kalabilirdim." dedi.

Profesyonel bir sporcu olmaya giden yolun fedakarlık ve çaba gerektirdiğini vurgulayan Abramovic, "Benim için üç şey çok önemli. Biri kayak yaptığım gün sayısı. Çok iyi koşullara sahip merkezlerde kamp yapmak çok önemli. İkincisi, iyi antrenörlere sahip olmak. Üçüncüsü ise kaliteli kayak malzemeleri. Ortalama bir kayakçı için yılda 30-40 bin avroluk bir bütçe gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Abramovic, başarılı Hırvat kayakçı Ivica Kostelic’in sporu bırakmasının ardından ülkesinde bu spora yapılan yatırımların da düşüşe geçtiğini belirterek, "Sponsorların sayısı azaldı. Gelir azalması nedeniyle Hırvatistan’da kayak da düşüşe geçti. Bu nedenle potansiyele sahip çok sayıda sporcu kaybedildi. Benim gibiler için kendimize yeni bir takım bulmaktan başka çare kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’yi uzun vadede bir çözüm için seçtim"

Türkiye’yi tercih etmesinin uzun vadede kendisine olumlu geri dönüşü olacağı temennisinde bulunan Tiriel Luka Abramovic, "Henüz istediğim sonuçları alamadım, ama ben zaten Türkiye’yi uzun vadede bir çözüm için seçtim. Benim gibi genç bir sporcu için başarı bir gecede gelmez. Ciddi bir başarı elde etmem için 4-5 yıla ihtiyacım var." diye konuştu.

Türkiye’nin kayakta önemli adımlar atma arzusuna sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Abramovic, "Umarım hep beraber bunu değiştireceğiz ve seviyeyi yükselteceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Abramovic, Kostelic’in kendisi için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Ağabeyimin oğlu Marko, kayağa başlamamda etkili oldu. Babam da kayak eğitmeni. Aile olarak sürekli kayağın içinde olduk. Küçük yaşlarımda Kostelic en sevdiğim sporcuydu, şimdilerde ise Aksel Lund Svindal ve Marcel Hirscher’den ilham alıyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefi 2022 Kış Olimpiyatları

Türkiye’yi seçtikten sonra Erzurum ve Bursa’daki kayak merkezlerinde kayma imkanı bulduğunu anlatan Tiriel Luka Abramovic, "Türkiye’yi Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları’nda temsil etmek istiyorum. Pekin’e kadar kendimi geliştirmek için vaktimiz var. Öncesinde FIS müsabakaları ve muhtemelen Dünya Şampiyonası olacak. Tecrübe kazanmak adına oraya gitmek isterim." diye konuştu.

Kayak sporu ile ciddi anlamda uğraşmak isteyen birinin 15-20 yıl boyunca sabah erken kalkmaya ve malzemelerini sırtlayıp antrenman yapmaya kendini hazırlaması gerektiğini söyleyen Abramovic, şunları kaydetti:

"Yoğun tempoda çalışırken üniversite eğitiminin de arka planda kalacağını bilmek gerek. Birçok profesyonel sporcunun üniversite diploması yok. Aslında bir nevi bu spor için çok şeyi riske atıyorlar ve bu, başarılı olacakları anlamına da gelmiyor. Her zaman bir sakatlık riski var. Kayakta başarı için büyük fedakarlık şart."

EYOF 2019’un kendisi için farklı bir deneyim olduğunu anlatan Abramovic, burada 1984 Kış Olimpiyatları’nın yapıldığı kayak merkezlerinde kaydıklarını, Avrupa’nın birçok ülkesinden sporcularla arkadaşlık kurduklarını sözlerine ekledi.



