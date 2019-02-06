İddialara göre futbolcuların, "Biz Hüseyin Hoca'yla çalışmak istemiyoruz" şeklinde görüş bildirdiği, bunun üzerine yönetimin Hüseyin Hancı'yı gönderdiği ifade edildi. Hüseyin Hancı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Yönetime ağır eleştirilerde bulunan Hüseyin Hancı, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim, yaşamadım. Bir gün önceden beni Tire 1922'nin başına getirip, ardından oyuncuların ağzıyla hareket eden yöneticiler saçmaladı. Herkesi kendi saygısıyla baş başa bırakıyorum. İçlerinde zaten kariyerli bir oyuncu olmayan bu takımın isteği de soru işareti. Çünkü benimle çalışmadan ön yargı içinde olan bu takımla zaten bundan sonra benim işim olamaz. Bunun cevabını Tire halkı verecektir. Yazıklar olsun" cümlelerini kullandı.

DHA



