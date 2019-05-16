Tire 1922 üçüncü kez yarı finalde elendi

Deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Nevşehir Belediyespor'a evindeki rövanş maçında 1-0 yenilerek havlu atan Tire 1922, üçüncü kez yarı finalde elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

16 Mayıs 2019, Perşembe 21:16
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Tire 1922 üçüncü kez yarı finalde elendi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Play-Off yarı final eşleşmesinde deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Nevşehir Belediyespor'a evindeki rövanş maçında 1-0 yenilerek havlu atan Tire 1922, üçüncü kez yarı finalde elenmenin üzüntüsünü yaşadı. 2015-16 sezonunda yarı finalde Zonguldak Kömürspor'a boyun eğen kırmızı-beyazlılar, geçen sezon da Diyarbekirspor'a elenmekten kurtulamamıştı.

Hedefe ulaşamamaları nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Tireli futbolcular maçtan sonra soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı. Tire, Play-Off'a kalmasının ardından maddi ve idari krizler yaşamış, futbolcular normal sezonun son maçı öncesi gece tesisleri terkederek ilçedeki İtfaiye Meydanı'nda protesto gerçekleştirmişti.

DHA

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