Tire 1922 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

10. dakikada sağ çaprazdan gelişen Tire atağında Gökhan'ın şutunu kaleci İbrahim çıkardı.

33. dakikada Hüseyin'in ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir Tireli futbolcu dokunamadı, büyük fırsat kaçtı.

39. dakikada Tiresporlu Burak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci İbrahim'de kaldı.

56. dakikada konuk takım gole çok yaklaştı. Ara pasla ceza sahasına sızan Mert kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Mert'in vuruşunu Hüseyin çizgiden çıkardı.

64. dakikada Berke'nin bıraktığı topa penaltı noktası üzerinden Gökhan vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

66. dakikada Fırat'ın aşırtma vuruşunda Tire kalecisi Fatih topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

86. dakikada Tire 1922 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Hüseyin yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berke penaltıdan skoru belirledi: 1-0.



