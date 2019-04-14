Tire 1922-Şile Yıldızspor: 2-0

6'ncı dakikada Hüseyin'in kullandığı frikikte top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

14'üncü dakikada hızlı gelişen Tire atağında Tugay sağdan ortaladı, Burak'ın vole vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22'bxi dakikada Tire öne geçti. Bertuğ'un ara pasında ceza alanına sağ çaprazdan giren Gökhan bekletmeden düzgün vurdu: 1-0.

63'üncü dakikada ceza yayı üzerinde topu iyi kontrol eden Berke'nin sert şutunda top yan direğe çarpıp dışarı gitti.

86'ncı dakikada iki takım da 10 kişi kaldı. İkili mücadele sonucunda birbirleriyle itişen Tiresporlu Nihat ve Şile Yıldızsporlu Bertuğ kırmızı kart gördü.

90+4'üncü dakikada Tire farkı 2'ye çıkardı. Cemal'in pasını iyi kontrol eden Berke sol çaprazdan ceza sahasına girip fileleri havalandırdı: 2-0.

Maç 2-0 sonuçlandı.

Yiğit SOYLU / TİRE, (DHA)